Após 3 anos, acusado de matar brasileira em Londres encara Justiça

Acaba amanhã a espera de três anos de uma família de brasileiros que mora em Londres. O motorista acusado pelo acidente de trânsito que matou Maria Carolina do Nascimento numa noite de Natal terá de encarar a Justiça e se autodeclarar culpado ou inocente. O caso, no entanto, ainda pode se arrastar por meses ou até por mais de um ano para ser concluído.

O que aconteceu

Família enfrentou perda financeira, dificuldades para compreender o sistema judiciário e falta de acessibilidade. Dor da perda foi acompanhada pela angústia de lidar com um sistema complexo em um país estrangeiro, sem ter domínio do idioma. "A gente ficou muito nervoso. Eu falo um pouco de inglês, mas nada pra lidar com essa situação", explica Clezi Felizari, mãe de Maria Carolina.

Mãe e pai da jovem foram informados que não precisariam de advogado particular. Todo o trabalho de investigação seria feito pela polícia; a acusação ficaria por conta do CPS (Crown Prosecution Service, similar ao Ministério Público brasileiro).

Frente à lentidão processo, chegaram a pagar 2400 libras a um advogado. O casal foi atendido por videochamada. Ao fim de uma hora, o profissional disse que não poderia atuar no caso, mas só devolveu 170 libras.

Durante a investigação, a polícia indicou uma pessoa que atuaria como ponto de contato. Também receberam dois livros com informações para ajudar a lidar com o luto e orientações para falar sobre o tema com crianças próximas da família, além de suporte psicológico.

Na Justiça, não havia tradução ou apoio em português; amiga da família ajudou como intérprete. "Se eu já não sou fluente conversando, imagina num momento desesperado. Ela foi um anjo na nossa vida", diz Clezi.

Família questiona se o tratamento que receberam é mesmo o padrão. A falta de conhecimento sobre o processo e o sistema, além da língua, levou a Clezi e o marido a se perguntarem se a demora para o indiciamento do suspeito é normal ou se houve demora por serem brasileiros. "Passaram dois anos e nada dele ser acusado. É indignação que te dá", afirma Clezi.

Maria Carolina do Nascimento tinha 22 anos e vivia em Londres desde 2011 Imagem: Arquivo pessoal

Apuração de casos como este costuma ser complexa, diz professor Não é incomum a demora para casos como este chegarem ao tribunal, diz especialista. Craig Reeves, professor adjunto de Direito da Birkbeck University, em Londres, afirma que a coleta de provas pode se estender tanto por sua complexidade, quanto pela falta de recursos das instituições envolvidas. O mais complicado é provar que o suspeito estava de fato dirigindo de maneira perigosa. Reeves diz que é preciso encontrar testemunhas oculares, realizar perícias técnicas no carro e no ambiente ou conseguir imagens do momento. CPS vem sofrendo com cortes de investimentos nos últimos anos. O mesmo acontece com outras instituições do judiciário inglês, afirma o professor. "É ruim que os casos estejam demorando tanto agora; nem sempre foi assim." Quanto ao tratamento à família, Reeves diz que não é possível falar em discriminação formal por serem imigrantes. Mas ele afirma que, certamente, há dificuldades de acessibilidade no sistema, mencionando as barreiras linguísticas como uma delas. Na maioria das pesquisas sobre como as vítimas geralmente vivenciam o sistema judiciário daqui, poucas pessoas se sentem satisfeitas com o processo. Em geral, elas dizem que não se sentiram ouvidas ou que não obtiveram Justiça. Craig Reeves, professor adjunto de Direito da Birkbeck University

O que acontece a partir de amanhã

Acusado terá de se declarar inocente ou culpado em audiência. Acusado de morte por direção perigosa, ele será julgado na Crown Court, instância da justiça inglesa que lida com os casos criminais considerados graves.

Caso se declare culpado, processo continua para fixar a pena. Se declarar inocência, irá a júri popular. No fim do processo, se condenado, as penas podem variar de dois anos de reclusão a prisão perpétua.

Processo ainda pode se arrastar por vários meses mesmo se acusado admitir culpa. Antes de definir a pena, o juiz ainda precisará pedir uma série de relatórios adicionais, como os que atestam qualquer tempo de pena já cumprido e a saúde mental do acusado, diz Reeves.

No caso de júri popular, há chance de um resultado final demorar mais de um ano. "O sistema judiciário no Reino Unido está sob enorme pressão porque há um acúmulo de processos", afirma o professor. Ele diz ainda que "muita coisa pode acontecer" ao longo do julgamento.

Família espera por condenação. "Temos esperança de que ele pague pelo crime que cometeu, porque tirou a vida da nossa filha de uma forma muito brusca", diz a mãe de Maria Carolina. Por outro lado, ela afirma que tenta não criar expectativas."Porque essa expectativa machuca."

Envolvidos no acidente fugiram sem prestar socorro

Maria Carolina do Nascimento saiu de carro com o namorado após a festa de Natal da família. Era madrugada de 25 de dezembro de 2022. No caminho, o casal foi atingido por outro veículo.

Brasileira morreu no local por traumatismo craniano. A morte foi constatada na chegada dos socorristas. O namorado dela sofreu ferimentos leves.

Ocupantes do outro carro fugiram a pé sem prestar socorro. Eram quatro homens, um de 21, dois de 29 e um de 32 anos. Eles chegaram a ser presos, mas foram liberados sob fiança.

Veículo havia sido interpelado pela polícia pouco antes das 4h, mas fugiu da abordagem. Os policiais decidiram não segui-lo. Minutos depois, aconteceu o acidente. A informação foi noticiada pela imprensa local.

Família recebeu apoio

Amigos organizaram vaquinha. Foram arrecadadas 20.500 libras para ajudar com custos da repatriação do corpo de Maria Carolina para o Brasil. "Nesse momento você não sabe o que fazer e saber que ela foi tão querida deixou a gente muito agradecido", diz Clezi.

Família é natural de Ubiratã (PR) e vive no Reino Unido há 17 anos. Clezi é manicure e seu marido, Clayton Felizari, trabalha como motorista de aplicativo. Clayton não é o pai biológico de Maria Carolina, mas a criou como filha. Ele tinha um restaurante de comida mediterrânea e sonhava em ver a filha trabalhando no negócio.

Festa de natal aconteceu restaurante de Clayton. O local virou sinônimo de tristeza para a família. Ele vendeu o espaço e mudou de carreira após o acidente.