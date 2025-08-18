Brasil rejeita alegações em investigação dos EUA e diz que seus atos não são onerosos para comércio do país

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro enviou uma resposta formal à investigação dos Estados Unidos sobre supostas práticas comerciais "injustas" do Brasil em que rejeita as alegações norte-americanas e nega que seus atos, políticas e práticas sejam discriminatórios ou onerosos para o comércio dos EUA.

Na resposta apresentada ao Representante Comercial dos Estados Unidos, o Brasil aproveita para fazer um apelo para que seja reconsiderada a abertura da investigação com base na chamada Seção 301 e para que seja iniciado um diálogo "construtivo".

Os EUA disseram em 15 de julho que estavam iniciando uma investigação, previamente anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para buscar determinar se atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e às tarifas preferenciais, entre outros, são "injustificáveis ou discriminatórios e sobrecarregam ou restringem" o comércio dos EUA.