Topo

Notícias

Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca - Mandel Ngan / AFP
Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca Imagem: Mandel Ngan / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 05h30

O governo brasileiro vai encaminhar hoje aos EUA uma resposta sobre a investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, que tem o Pix como um dos alvos e se baseia na Seção 301 da legislação de comércio americana.

O que aconteceu

Data de entrega da resposta foi divulgada no início de agosto pelo chanceler Mauro Vieira. Na ocasião, ele chamou de "absolutamente legítimas" as práticas questionadas pelo relatório americano —assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

Documento aponta Pix como "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz trecho do documento, revelado em julho.

Governo brasileiro definiu a ação do governo Trump como injustificável. Os EUA também foram acusados de usarem a medida de forma equivocada.

O que é a Seção 301?

A Seção 301 é uma ferramenta de política comercial dos EUA para investigar supostas práticas comerciais desleais. O governo norte-americano pode iniciar investigações sobre barreiras comerciais, políticas tarifárias e até restrições digitais, como no caso citado por Trump. A Seção 301 foi instituída pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974 e já usada em diversas ocasiões contra países como China, Índia e nações da União Europeia.

O dispositivo permite medidas contra países considerados desleais nas trocas comerciais. Funciona como um instrumento de retaliação comercial. A Seção 301 permite que os EUA apliquem sanções como tarifas extras ou restrições de importação contra países que, segundo a avaliação americana, prejudicam suas exportações ou empresas.

Na prática, é uma base legal usada para pressionar parceiros. A seção é frequentemente usada como mecanismo de barganha: os EUA aplicam ou ameaçam aplicar sanções para forçar mudanças nas políticas comerciais de outros países.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

Governo de SP é condenado a indenizar família de encanador morto pela PM

Qual a placa do rodízio em SP hoje? Veja restrições para segunda-feira (18)

Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita

Como é ser vizinho de Zuckerberg? Ricaço comprou 11 casas no mesmo bairro

USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades

Embaixada dos EUA faz alerta contra turismo de nascimento; o que é isso?

Veranico vem aí: temperaturas sobem em todo o país e chegam a 40°C

Após 3 anos, acusado de matar brasileira em Londres encara Justiça

Tem rodízio em SP hoje? Entenda regras para circulação nesta segunda-feira