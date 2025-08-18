Topo

Notícias

Bombeiro morre durante combate a incêndios florestais na Espanha

18/08/2025 03h12

Um bombeiro morreu em um acidente de caminhão durante o combate aos incêndios em Castilla y Léon, informou nesta segunda-feira o governo da região, o que eleva para quatro o número de mortos na onda de incêndios florestais que afeta a Espanha há mais de uma semana. 

O acidente ocorreu quando o comboio do qual o veículo fazia parte deixava o incêndio para descansar por uma trilha florestal.

"Por algum motivo desconhecido, o veículo tombou e caiu por uma encosta", informou o governo.

Dois bombeiros voluntários morreram em Castilla y Léon durante os combates às chamas, assim como um funcionário romeno de uma hípica no norte de Madri quando tentava proteger os cavalos do incêndio.

Mais de 70.000 hectares queimaram na Espanha nos últimos dias, e mais de 157.000 desde o início do ano, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

al/hgs/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Um senador e um ex-presidente, os candidatos do 2º turno na Bolívia

Direita boliviana disputará segundo turno presidencial inédito

Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita

Swatch retira anúncio após acusações de racismo na China

Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

Governo de SP é condenado a indenizar família de encanador morto pela PM

Qual a placa do rodízio em SP hoje? Veja restrições para segunda-feira (18)

Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita

Como é ser vizinho de Zuckerberg? Ricaço comprou 11 casas no mesmo bairro

USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades