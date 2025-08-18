Topo

Bolsas de NY fecham sem direção e travadas por expectativas sobre Ucrânia e Jackson Hole

São Paulo

18/08/2025 17h28

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 18, com os três principais índices colados á estabilidade, diante da expectativa sobre o encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus para discutir a paz no conflito no Leste Europeu. Negócios também ficaram travados pela espera pelo Simpósio de Jackson Hole, quando o foco recairá sobre sinalizações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, para a taxa de juros dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,08%, aos 44.911,82 pontos. O S&P 500 caiu 0,01%, aos 6.449,15 pontos. O Nasdaq subiu 0,03%, encerrando em 21.629,77 pontos.

A UnitedHealth ganhou 1,47, prolongando o ganho de sexta-feira em meio a informações de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e a Appaloosa promoveram compra de ações da líder em seguro saúde nos EUA.

A Intel caiu 3,66% após notícia de que o interesse do governo Trump na fabricante de chips envolveria a compra de uma fatia de apenas 10%.

As ações negociadas em NY da Novo Nordisk subiram 3,8% após aval regulatório do Wegovy para tratar adultos com a doença hepática esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH, pela sigla em inglês). A companhia anunciou ainda corte no preço do Ozempic nos EUA, segundo o Financial Times.

Em dia de alta dos preços do petróleo, com o mercado avaliando as potenciais implicações para a commodity de um eventual acordo sobre a guerra na Ucrânia, as ações das empresas petrolíferas americanas mostraram pouco fôlego. A Chevron caiu 0,79% e a Exxon Mobil subiu 0,22%.

As ações da energia solar subiram, em continuidade aos fortes ganhos de sexta-feira. A First Solar subiu 9,7% e a Sunrun, 11,4%. O governo Trump divulgou novas diretrizes sobre créditos fiscais para energia limpa melhores do que o esperado.

A Dayforce saltou 26% depois que a Bloomberg informou que a empresa de private equity Thoma Bravo estava em negociações para adquirir a empresa de software de gestão de RH.

A Wal-Mart subiu 0,70% antes da divulgação de balanço na semana.

