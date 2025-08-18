Pagamento do Bolsa Família de agosto começa hoje; veja calendário completo
Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começa hoje, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O repasse segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário, com depósitos liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para que o benefício seja pago antes do Natal, encerrando até o dia 10.
Calendário de agosto - Bolsa Família
- Final do NIS 1: 18/08
- Final do NIS 2: 19/08
- Final do NIS 3: 20/08
- Final do NIS 4: 21/08
- Final do NIS 5: 22/08
- Final do NIS 6: 25/08
- Final do NIS 7: 26/08
- Final do NIS 8: 27/08
- Final do NIS 9: 28/08
- Final do NIS 0: 29/08
Datas de pagamento no ano
- Agosto: 18 a 29
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Tipos de repasses do Bolsa Família
- Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
- Complementar (BCO): valor extra para assegurar o mínimo de R$ 600 por família;
- Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;
- Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;
- Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - pagamento previsto a partir de setembro.
Regras para manter o benefício
Para continuar recebendo, é obrigatório seguir critérios nas áreas de saúde e educação, como:
- Garantir frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
- Realizar acompanhamento pré-natal em gestantes;
- Monitorar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;
- Manter o esquema de vacinação atualizado conforme o calendário do Ministério da Saúde.
O descumprimento dessas exigências, como ausência escolar ou vacinas atrasadas, pode levar à suspensão temporária do benefício, tornando essencial a atenção aos prazos e obrigações.