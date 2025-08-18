Pagamento do Bolsa Família de agosto começa hoje; veja calendário completo

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começa hoje, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O repasse segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário, com depósitos liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para que o benefício seja pago antes do Natal, encerrando até o dia 10.

Calendário de agosto - Bolsa Família

Final do NIS 1: 18/08

Final do NIS 2: 19/08

Final do NIS 3: 20/08

Final do NIS 4: 21/08

Final do NIS 5: 22/08

Final do NIS 6: 25/08

Final do NIS 7: 26/08

Final do NIS 8: 27/08

Final do NIS 9: 28/08

Final do NIS 0: 29/08

Datas de pagamento no ano

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de repasses do Bolsa Família

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

R$ 142 por pessoa da família; Complementar (BCO): valor extra para assegurar o mínimo de R$ 600 por família;

valor extra para assegurar o mínimo de R$ 600 por família; Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;

adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos; Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

R$ 50 adicionais para gestantes e jovens de 7 a 17 anos; Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - pagamento previsto a partir de setembro.

Regras para manter o benefício

Para continuar recebendo, é obrigatório seguir critérios nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Realizar acompanhamento pré-natal em gestantes;

Monitorar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;

Manter o esquema de vacinação atualizado conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências, como ausência escolar ou vacinas atrasadas, pode levar à suspensão temporária do benefício, tornando essencial a atenção aos prazos e obrigações.