'Sexy' ou 'delicado'? Testamos os body splashes Hello Hello! e Dark Kiss

Os body splashes são opções de perfumaria mais suaves e baratas do que as fragrâncias Eau de Parfum. Isso porque eles têm menor concentração e fixação, sendo indicados para quem busca mais leveza e sensação de frescor na hora de se perfurmar.

Recentemente experimentei dois deles, das marcas Kiss New York e Ciclo. Conto adiante as minhas impressões sobre cada um deles.

Fragrância amadeirada ou gourmand

O Dark Kiss é uma fragrância de família olfaltiva floral amadeirada. As notas de saída são bergamota e chá; as de corpo são jasmim, orquídea, madeira; as de fundo, patchouli, musk, baunilha e sândalo. A combinação de notas florais com o musk dá um tom sensual ao body splash. O resultado é um cheiro bem marcante.

Já o Hello Hello! se encontra na família olfaltiva oriental gourmand. Apresenta um acorde sofisticado de baunilha indiana, com um toque mais floral. Para completar, ganha uma constituição mais doce, com os aromas de avelã e de chocolate suíço. Na pele, fica uma fragrância mais delicada.

Body splash Dark Kiss é de família olfaltiva floral amadeirada Imagem: Juliana Almirante

Fixação

Como eu já citei, os body splashes são conhecidos na perfumaria pela fixação menos duradoura. No caso do Dark Kiss, após cerca de duas horas, ele já começa a ficar bem suave e quase imperceptível.

Já o Hello Hello! dura um pouco mais. A fragrância perdurou por mais de três horas na pele. Inclusive, já utilizei para praticar corrida e, mesmo depois do exercício físico, o cheirinho continuou exalando.

Portanto, se você for passar muitas horas longe de casa e quiser que a fragrância dure no corpo por mais tempo, a indicação é levá-los na bolsa para reaplicar ao longo do dia.

Tamanho e tipo de frasco

Os dois body splashes vêm em embalagens de 200 ml. Assim, os frascos são de um tamanho um pouco grande, que pode não caber na bolsa do dia a dia. Provavelmente terá que usar uma mochila ou bolsa grande se quiser levá-los para reaplicar. O ideal seria colocar o líquido em um porta-perfume.

Além do mais, tanto o da Kiss New York quanto o da Ciclo estão disponíveis em embalagens de plástico e em formato spray. Só que o Dark Kiss inclui uma tampa maior, que protege mais a válvula spray e o deixa mais seguro para transportar na bolsa sem derramar.

Como usar

O Dark Kiss eu prefiro usar à noite. Como tem um toque mais sensual, recomendo principalmente para uma ocasião especial, como um encontro com o "crush". Para o dia, o uso pode ser feito com moderação.

Recomendo o Hello Hello! de preferência para dias mais frios. Por ser uma fragrância mais suave, dá para usar até para o trabalho —sem exageros, claro.

Body splash Hello Hello! tem família olfaltiva oriental gourmand Imagem: Juliana Almirante

O aroma de baunilha de sobressai, sendo ideal também para uma saída com amigas ou um passeio para curtir a própria companhia, por exemplo.

Preço

Hello Hello! tem uma fragrância mais docinha, só que o preço do produto é mais salgado e chega a mais de R$ 40.

O Dark Kiss, por sua vez, é uma opção mais barata e pode ser encontrado por pouco mais de R$ 30.

