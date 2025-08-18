Topo

BHP vende ativos de cobre no Brasil para CoreX por até US$465 milhões

18/08/2025 20h40

Por Andre Romani e Marta Nogueira

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora global BHP acertou a venda dos ativos de cobre que possui no Brasil para a CoreX Holding por até US$465 milhões, informou a companhia junto à publicação de seu relatório de resultados nesta segunda-feira.

A BHP celebrou um acordo vinculante com a CoreX para a venda dos chamados ativos de Carajás, disse a BHP, notando que a transação deve ser concluída no início de 2026.

A CoreX não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

"Esta transação segue a revisão estratégica de 2024, que concluiu que os ativos de Carajás se beneficiariam de proprietários que priorizassem as operações e desenvolvessem os ativos em todo o seu potencial de crescimento", disse a BHP.

O ativo de Carajás produziu 9,4 mil toneladas de cobre nos 12 meses até junho, de acordo com a BHP.

Sob o acordo, a BHP receberá US$240 milhões na conclusão do negócio e até US$225 milhões como pagamentos contingentes que podem começar já em 2027, baseados em uma série de metas relacionadas à produção e ao projeto.

