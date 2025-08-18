BC alerta bancos sobre movimentação atípica no mercado com possível ataque a sistema de pagamentos, diz Febraban

BRASÍLIA (Reuters) - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta segunda-feira ter recebido um alerta do Banco Central sobre a identificação de “movimentação atípica no mercado” relacionada à busca por operadores da criptomoeda Tether, associada a um possível ataque a participantes do sistema de pagamentos brasileiro.

O alerta foi emitido na tarde de domingo, segundo a Febraban.

“De imediato, a Febraban comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque”, disse, por meio de nota.

Em outro episódio, registrado em julho, o BC relatou que a provedora de serviços de tecnologia C&M Software, que atende instituições financeiras sem infraestrutura de conectividade, relatou um ataque cibernético aos seus sistemas, o qual, segundo a Polícia Civil de São Paulo, resultou em um prejuízo de cerca de R$541 milhões à instituição de pagamento BMP, principal vítima.

Procurado, o BC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Bernardo Caram)