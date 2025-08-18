Topo

Notícias

Barroso nega que vá se aposentar do STF

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão solene de abertura do ano judiciário - Gustavo Moreno - 3.fev.2025/STF
O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão solene de abertura do ano judiciário Imagem: Gustavo Moreno - 3.fev.2025/STF
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

18/08/2025 18h10Atualizada em 18/08/2025 18h10

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, negou nesta tarde a jornalistas em Cuiabá que vá se aposentar do tribunal. Isso só é obrigatório aos 75 anos. Barroso tem 67.

O que aconteceu

O ministro negou que vá deixar a Suprema Corte. Ele sai da presidência do tribunal no final de setembro. Edson Fachin assume o posto em 29 de setembro. "Não, não estou me aposentando, não. Estou feliz da minha vida", afirmou.

O comentário foi uma resposta a boatos que têm circulado nas últimas semanas. Como revelou o UOL, Barroso ficou abalado com o impacto de ameaças de sanções dos EUA a seus familiares. Ele orientou seu filho, que era diretor do banco BTG em Miami, a não retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano.

Barroso tem cargo vitalício e se aposenta obrigatoriamente ao completar 75 anos. Antes disso, ele pode deixar o tribunal por escolha própria.

Ele também defendeu a Corte ao responder a uma pergunta sobre a suposta "ditadura do Judiciário" no Brasil. Para Barroso, a comparação é injusta com quem viveu durante o regime militar, quando havia tortura, censura e pessoas fugindo para o exílio.

Só afirma isso [sobre existir uma ditadura do Judiciário] quem não tenha vivido uma ditadura. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Aqui há uma retórica, eu considero, imprópria e injusta com quem viveu. e enfrentou uma ditadura.
Luis Roberto Barroso, presidente do STF, em resposta a jornalistas em Cuiabá

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Brasil responde investigação dos EUA que mira Pix e rebate acusações

Ministério Público de São Paulo denuncia prefeito de SBC por corrupção

Tarcísio, sobre candidatura a Planalto: sabe quanto tempo perco pensando nisso? Zero

Wall Street fecha quase estável de olho na política monetária dos EUA

Elche estreia no Espanhol com empate contra o Betis

Trump e Zelenski chamam Putin para negociarem paz juntos

Leeds comemora retorno à Premier League com vitória sobre o Everton

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Caiado: não há impedimento para governadores concorrerem à Presidência sem apoio de Bolsonaro

Advogado deixa a defesa de empresário suspeito de matar gari em BH

Aprovação de Trump se mantém em 40%, nível mais baixo de seu mandato, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos