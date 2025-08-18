Barroso nega que vá se aposentar do STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, negou nesta tarde a jornalistas em Cuiabá que vá se aposentar do tribunal. Isso só é obrigatório aos 75 anos. Barroso tem 67.
O que aconteceu
O ministro negou que vá deixar a Suprema Corte. Ele sai da presidência do tribunal no final de setembro. Edson Fachin assume o posto em 29 de setembro. "Não, não estou me aposentando, não. Estou feliz da minha vida", afirmou.
O comentário foi uma resposta a boatos que têm circulado nas últimas semanas. Como revelou o UOL, Barroso ficou abalado com o impacto de ameaças de sanções dos EUA a seus familiares. Ele orientou seu filho, que era diretor do banco BTG em Miami, a não retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano.
Barroso tem cargo vitalício e se aposenta obrigatoriamente ao completar 75 anos. Antes disso, ele pode deixar o tribunal por escolha própria.
Ele também defendeu a Corte ao responder a uma pergunta sobre a suposta "ditadura do Judiciário" no Brasil. Para Barroso, a comparação é injusta com quem viveu durante o regime militar, quando havia tortura, censura e pessoas fugindo para o exílio.
Só afirma isso [sobre existir uma ditadura do Judiciário] quem não tenha vivido uma ditadura. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Aqui há uma retórica, eu considero, imprópria e injusta com quem viveu. e enfrentou uma ditadura.
Luis Roberto Barroso, presidente do STF, em resposta a jornalistas em Cuiabá