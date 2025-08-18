Barroso nega que vá se aposentar do STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, negou nesta tarde a jornalistas em Cuiabá que vá se aposentar do tribunal. Isso só é obrigatório aos 75 anos. Barroso tem 67.

O que aconteceu

O ministro negou que vá deixar a Suprema Corte. Ele sai da presidência do tribunal no final de setembro. Edson Fachin assume o posto em 29 de setembro. "Não, não estou me aposentando, não. Estou feliz da minha vida", afirmou.

O comentário foi uma resposta a boatos que têm circulado nas últimas semanas. Como revelou o UOL, Barroso ficou abalado com o impacto de ameaças de sanções dos EUA a seus familiares. Ele orientou seu filho, que era diretor do banco BTG em Miami, a não retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano.

Barroso tem cargo vitalício e se aposenta obrigatoriamente ao completar 75 anos. Antes disso, ele pode deixar o tribunal por escolha própria.

Ele também defendeu a Corte ao responder a uma pergunta sobre a suposta "ditadura do Judiciário" no Brasil. Para Barroso, a comparação é injusta com quem viveu durante o regime militar, quando havia tortura, censura e pessoas fugindo para o exílio.