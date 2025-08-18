Pagamento do Auxílio Gás de agosto começa hoje; veja cronograma completo

O governo federal vai retomar os repasses do Auxílio Gás no mês de agosto. O benefício é pago a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta etapa, os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa destinado a cerca de 5,4 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único do governo. A iniciativa tem como principal objetivo reduzir os gastos com gás de cozinha para residências de baixa renda.

O valor pago corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por membro da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que participam do Bolsa Família ou de outros programas sociais também podem receber o auxílio.

Os pagamentos são feitos em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.