Topo

Notícias

Aumento do PRP impacta revitalização da bacia de Campos, diz presidente da Petrobras

Rio

18/08/2025 17h37

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se disse preocupada com a revisão feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o Preço de Referência de Petróleo (PRP), que elevou o valor a ser pago em royalties e participações especiais pelas petroleiras.

Segundo ela, a mudança impacta principalmente os planos de revitalização dos campos maduros no pós-sal do Norte Fluminense, na bacia de Campos, depois do esforço para que esses campos pagassem menos royalties. "Me preocupa dar com um braço e tomar com outro", afirmou.

"Quando se fala da bacia de Campos, a gente fala de uma bacia que produziu só 17% do seu potencial, ainda tem muito óleo para se produzir, mas precisa ser economicamente viável. Me preocupa esse tipo de ação em um momento de redução do preço do petróleo", ressaltou em entrevista à agência eixos nesta segunda-feira, 18.

O preço de referência do petróleo, utilizado pela ANP, é um valor calculado com base em fórmulas que levam em conta fatores como o preço internacional do petróleo Brent, a taxa de câmbio e o volume de produção de cada empresa. Este preço de referência é usado para calcular as participações governamentais, como royalties e participações especiais

Magda explicou que o PRP surgiu com a abertura de mercado, na década de 1990, para precificar o pagamento de royalties e participações especiais, mas, na época, não existia o pré-sal e o preço só refletia o valor do petróleo do pós-sal, que é mais barato.

"Tinha grande quantidade de petróleo pesado, tinha menos valor agregado. Com o pré-sal (a qualidade do óleo) saiu dos 22 (óleo pesado, de menos valor) API para os 28/30 API, um óleo intermediário. A ideia era que o pré-sal poderia ser valorado de forma diferente a serviço da sociedade, mas se passaram anos, muita briga no meio do caminho, e hoje tem um, preço de referência com pré-sal e pós-sal. Isso me deixa muito preocupada", reforçou.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Barroso nega que vá se aposentar do STF

Macron propõe reunião quadripartite sobre Ucrânia, incluindo Europa

Petróleo fecha em alta moderada, de olho nas reuniões nos EUA sobre a Ucrânia

Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC

Prefeitura de São Paulo pede que TJ derrube liminar que suspende bônus dos Cepacs

Professor da UFRN diz que levou cuspida no rosto após discurso em formatura

Nice contrata atacante espanhol Kevin Carlos

Mulher que vendeu cetamina que matou Mathew Perry vai se declarar culpada

Influenciador Hytalo Santos é transferido de prisão; saiba os próximos passos

'Até marido e mulher discordam', diz Zema após Carlos Bolsonaro chamar governadores de ratos

Governo Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante, diz Departamento de Estado