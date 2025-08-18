Topo

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

18/08/2025 13h10

Ao menos 14 pessoas morreram na Ucrânia nesta segunda-feira (18) em bombardeios russos, informaram as autoridades, poucas horas antes de uma reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, como parte dos esforços para encontrar uma solução para o conflito.

Em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade do país, sete pessoas morreram ? incluindo uma menina de um ano e meio ? e 23 ficaram feridas, informou o governador regional, Oleg Sinegubov, no Telegram. 

O presidente ucraniano denunciou um "ataque demonstrativo e cínico" por parte da Rússia, que "sabe que hoje acontece uma reunião sobre o fim da guerra em Washington".

Na região de Zaporizhzhia (sul), três pessoas morreram e 30 ficaram feridas nos bombardeios, segundo o governador regional, Ivan Fedorov. 

Outro ataque russo deixou quatro mortos e sete feridos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde os combates estão concentrados, informou a Procuradoria regional. 

Os ataques também atingiram as cidades de Dobropillia e Kostiantynivka, próximas a um recente avanço de tropas russas na linha de frente, de acordo com a mesma fonte. 

As autoridades ucranianas também relataram bombardeios noturnos nas regiões de Sumy (nordeste), Odessa (sul) e Kherson (sul). 

"Putin cometerá assassinatos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, assim como para humilhar os esforços diplomáticos", denunciou Zelensky no Facebook. Ele pediu que a Rússia "não seja recompensada por sua participação nesta guerra". 

Volodimir Zelensky deve se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump, em Washington nesta segunda-feira para discutir uma possível solução para o conflito. 

Na última sexta-feira, Trump se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

