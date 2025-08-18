Arm contrata diretor de chips de IA da Amazon para apoiar esforços internos

Por Max A. Cherney

SAN FRANCISCO (Reuters) - A Arm Holdings contratou Rami Sinno, ex-diretor de chips de inteligência artificial da Amazon.com, para reforçar os planos da empresa de desenvolver seus próprios chips completos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

Sinno foi responsável por ajudar no desenvolvimento dos chips de IA próprios da Amazon, chamados Tranium e Inferentia, projetados para construir e executar grandes aplicações de IA.

A Arm tem buscado expandir suas ambições, passando de fornecedora de propriedade intelectual crucial para chips a desenvolvedora de seus próprios designs completos.

A Reuters foi a primeira a noticiar os planos da empresa, descritos em documentos confidenciais de um julgamento ocorrido em dezembro, bem como seus esforços para contratar executivos de empresas concorrentes em fevereiro.

(Reportagem de Max A. Cherney em San Francisco)