Aprovação de Trump se mantém em 40%, nível mais baixo de seu mandato, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O índice de aprovação do presidente norte-americano, Donald Trump, manteve-se em 40% nas últimas semanas, igualando o nível mais baixo de seu atual mandato, em meio a fracas avaliações dos eleitores hispânicos, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada nesta segunda-feira.

A pesquisa de seis dias foi realizada enquanto os dados econômicos mostravam sinais de que o mercado de trabalho dos EUA estava enfraquecendo e enquanto Trump supervisionava uma ampla repressão à imigração, ao mesmo tempo em que o republicano estava envolvido em intensa diplomacia para acabar com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O índice de aprovação de Trump permaneceu inalterado em relação a uma pesquisa Reuters/Ipsos do final de julho, mas caiu 7 pontos percentuais desde seus primeiros dias de volta à Casa Branca, em janeiro, quando 47% dos norte-americanos o aprovavam.

A pesquisa mais recente mostrou que os hispânicos, um grupo que se inclinou a favor de Trump na eleição do ano passado, também se desanimaram com o presidente. Cerca de 32% aprovaram seu desempenho na Casa Branca, igualando seu nível mais baixo de aprovação de Trump este ano.

Mais da metade dos entrevistados -- 54%, incluindo um em cada cinco republicanos -- disse que achava que Trump estava alinhado demais com a Rússia, mesmo quando ele aumentou o esforço para intermediar a paz entre Moscou e Kiev. Trump parece ter abraçado a alegação da Rússia de que a Ucrânia deve ceder território à Rússia para que a guerra termine.

Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira, e a pesquisa foi encerrada pouco antes da reunião do presidente na segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Apenas 42% dos entrevistados aprovaram o desempenho de Trump em relação ao crime e 43% acharam que ele estava fazendo um bom trabalho na política de imigração. Em todas as políticas, o apoio de Trump veio majoritariamente dos republicanos.

Após retornar à Casa Branca em janeiro, Trump ordenou uma ampla repressão às pessoas que vivem no país ilegalmente, enviando agentes mascarados para prender e deportar migrantes em todo o país. A política desencadeou protestos em massa em cidades como Los Angeles, onde cerca de metade da população se identifica como latina e muitas pessoas têm familiares que são imigrantes recentes.

Mais recentemente, Trump ordenou que agentes federais e tropas da Guarda Nacional ajudassem na aplicação da lei em Washington, argumentando que o crime estava desenfreado na capital do país. As estatísticas mostram que os crimes violentos aumentaram em 2023, mas vêm diminuindo rapidamente desde então.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 4.446 adultos norte-americanos em todo o país e online e teve uma margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais.