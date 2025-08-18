Topo

Alimentos e gasolina reduzem pressão de loteria na inflação a consumidor no IGP-10 de agosto

18/08/2025 08h43

As quedas nos preços dos alimentos e da gasolina ajudaram a amenizar a pressão do reajuste nos jogos lotéricos sobre a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em agosto, informou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,13% em julho para uma elevação de 0,18% em agosto.

"No IPC, mesmo com deflação no grupo Alimentação, houve aceleração do índice, influenciada principalmente pelos grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Despesas Diversas, este último com alta de 1,30%", frisou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

No ranking de principais alívios em agosto figuraram a gasolina (-0,84%), batata-inglesa (-22,62%), cebola (-17,20%), passagem aérea (-2,14%) e manga (-15,27%). Na direção oposta, houve pressão do jogo lotérico (16,62%), aluguel residencial (0,76%), tarifa de eletricidade residencial (0,74%), xampu, condicionador e creme (4,43%) e protetores para a pele (6,88%).

Em relação ao mês anterior, quatro das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,04% em julho para 0,78% em agosto), Despesas Diversas (de 0,17% para 1,30%), Comunicação (de -0,26% para -0,01%) e Vestuário (de -0,15% para 0,04%).

As taxas foram mais brandas nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de 0,88% para -0,09%), Transportes (de -0,12% para -0,27%) e Alimentação (de -0,12% para -0,26%). O grupo Habitação teve elevação de 0,49% em agosto, mesma taxa registrada em julho.

