Acorda várias vezes durante a noite? Isso faz mal ao seu corpo

Quem desperta muitas vezes enquanto dorme sabe bem o caos que isso causa no dia seguinte. Noites mal dormidas afetam o humor, prejudicam a memória, atrapalham a concentração e aumentam o risco de hipertensão, diabetes, obesidade, infarto e AVC. Em outras palavras: dormir bem é essencial para viver mais e melhor.

Mas manter um sono contínuo nem sempre é simples. Os despertares noturnos são frequentes e, em muitos casos, a pessoa nem percebe que eles aconteceram. A ciência classifica essas interrupções em dois tipos:

Microdespertares: duram poucos segundos e geralmente passam despercebidos.

duram poucos segundos e geralmente passam despercebidos. Despertares conscientes: você acorda e não consegue voltar a dormir.

Ambos comprometem a qualidade do sono e são prejudiciais —e cada um tem causas diferentes.

Os microdespertares

Para entender os microdespertares, é preciso conhecer o ciclo do sono. Ele é dividido em quatro fases. A primeira (N1) marca a transição entre vigília e sono. A segunda (N2) aprofunda o relaxamento, reduzindo batimentos cardíacos. A terceira (N3) é o estágio de restauração profunda. Por fim, vem o sono REM, a fase mais intensa, onde predominam os sonhos e ocorre um relaxamento muscular máximo, apesar da alta atividade cerebral.

Se algo interrompe esse processo, o descanso perde qualidade. Imagine alguém na transição para o sono profundo (N3) que sofre uma breve falta de ar e desperta por cinco segundos. Ao voltar a dormir, dificilmente atingirá a fase REM com a intensidade necessária. O resultado é a sensação de acordar cansado mesmo após oito horas de cama: há quantidade de sono, mas não qualidade.

Essas quebras podem ser provocadas por fatores externos — colchão desconfortável, excesso de luz, barulho, temperatura inadequada. Mas também podem ter origem em dores crônicas, distúrbios hormonais, doenças respiratórias e patologias do sono, como apneia e síndrome das pernas inquietas.

Na prática, o indivíduo só desconfia do problema quando surgem alterações de humor, falhas de memória ou cansaço intenso. Para investigar, a principal ferramenta é a polissonografia, exame que registra durante a noite a atividade elétrica cerebral, movimentos oculares, oxigenação sanguínea, relaxamento muscular e batimentos cardíacos. Ele pode ser feito em uma clínica ou em casa. Ainda assim, a interpretação depende de uma boa escuta clínica, já que o histórico do paciente e seus hábitos diários são tão importantes quanto os dados técnicos.

O acordar consciente

O segundo tipo de despertar noturno é o mais frustrante: abrir os olhos no meio da madrugada e não conseguir voltar a dormir. Na medicina, isso é chamado de insônia de manutenção e atinge metade das pessoas que sofrem de insônia.

Assim como os microdespertares, ela pode estar relacionada a fatores externos, mas frequentemente está associada à ansiedade, depressão ou ao consumo excessivo de cafeína.

Para minimizar o problema, a recomendação é simples: manter o quarto livre de barulhos, telas e estímulos que provoquem preocupação. O sono é um processo involuntário, e criar o ambiente certo facilita sua chegada.

O tratamento pode envolver acompanhamento psiquiátrico e, em alguns casos, o uso de medicamentos para transtornos mentais. Já os remédios para dormir são indicados apenas como último recurso, devido ao risco de dependência e prejuízos à memória.

Não há uma única resposta

Acordar várias vezes durante a noite não tem uma explicação única. Dependendo da origem, diferentes especialistas podem ser necessários. Alterações respiratórias podem exigir a avaliação de um otorrinolaringologista. Interrupções causadas por idas frequentes ao banheiro podem demandar a ajuda de um urologista. Mudanças alimentares também fazem diferença, tornando útil a orientação de um nutricionista.

Ou seja: não existe fórmula mágica. Cada caso precisa ser avaliado individualmente.

Seis dicas para um sono contínuo e tranquilo

Evite levar celular, notebook e livros para a cama. O quarto deve ser um espaço livre de telas e preocupações.

Controle o consumo de bebidas com cafeína.

Observe como estão seu humor, memória e disposição ao longo do dia. Se notar problemas, procure um especialista.

Repare se algum fator de estresse ou mudança na rotina pode estar desencadeando a insônia.

Caso acorde e não consiga dormir novamente, não fique obcecado com a ideia de "ter que dormir". Crie um ambiente silencioso e escuro, relaxe e permita que o sono volte naturalmente.

Pratique exercícios físicos com regularidade, mas evite atividades intensas nas três horas que antecedem o horário de dormir.

