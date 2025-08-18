Topo

Notícias

Ações europeias têm pouca variação enquanto mercados aguardam negociações sobre a Ucrânia

18/08/2025 13h47

Por Twesha Dikshit e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias tiveram pouca movimentação nesta segunda-feira, antes de reuniões de líderes da Ucrânia e europeus com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma cúpula entre a Rússia e os EUA que terminou sem um acordo imediato.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, depois de registrar o segundo ganho semanal consecutivo na sexta-feira.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vai se reunir com Trump e outros líderes europeus em uma tentativa de chegar a um acordo de paz que não favoreça Moscou.

Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira e concordou que um acordo de paz deveria ser trabalhado sem um cessar-fogo.

O índice europeu que acompanha as ações do setor aeroespacial e de defesa subiu 0,7%, depois de cair na última sessão.

"Se conseguirmos chegar a um acordo de paz, é provável que o mercado considere isso de forma positiva, mas isso ainda não está claro neste momento, já que os dois lados parecem bastante distantes", disse Kiran Ganesh, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

"Não temos muita clareza sobre como eles (catalisadores importantes do mercado) podem se desenvolver, e por isso o mercado tem estado sem direção."

A maioria dos setores do índice de referência STOXX 600 teve baixa, com as quedas de 1,6% e 0,5% nas mineradoras e nos bancos pesando mais.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,21%, a 9.157,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,18%, a 24.314,77 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,50%, a 7.884,05 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,03%, a 42.641,72 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,17%, a 15.251,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,28%, a 7.880,25 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar e Purvi Agarwal em Bengaluru)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo

Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

Trump diz acreditar que Putin quer fim da guerra na Ucrânia

Deputados democratas do Texas voltam ao estado em meio à disputa por mapa eleitoral

Saiba quem é o filho da princesa da Noruega acusado de crimes sexuais

Fãs de Downton Abbey podem se consolar com exposição e leilão antes de seu fim

Trump diz que os EUA estarão 'envolvidos' na futura segurança da Ucrânia