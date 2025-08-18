Ações da China sobem para máxima em uma década por alívio em tensões tarifárias e rotação de fundos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em seu nível mais alto desde 2015 nesta segunda-feira, ampliando os ganhos de meses em meio ao alívio das tensões comerciais e pela abundância de liquidez, ao mesmo tempo em que levaram a capitalização de mercado a um pico recorde.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, atingindo o nível de fechamento mais alto desde agosto de 2015. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,88%, atingindo um pico de dez meses, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,37%.

O índice de referência de Xangai já avançou cerca de 22% desde a mínima atingida no início de abril, impulsionado pela prorrogação da trégua comercial entre os EUA e a China, pela repressão de Pequim à concorrência excessiva e pela rotação de fundos de títulos para ações, o que, segundo operadores, inundou o mercado com liquidez.

A capitalização total do mercado de mais de 5.400 empresas listadas na China subiu acima de 100 trilhões de iuanes (US$ 13,9 trilhões) pela primeira vez, refletindo tanto a valorização dos preços quanto o aumento das listagens na última década.

Winnie Wu, analista-chefe de ações do Bank of America para a China, disse que os desenvolvimentos positivos na frente geopolítica e a orientação mais clara das políticas de Pequim ajudaram a comprimir o prêmio de risco das ações e a desencadear uma reavaliação, apesar de a recuperação ter sido contra as probabilidades dos fundamentos.

"Há esperanças renovadas nos fluxos domésticos de varejo", escreveu ela em uma nota aos clientes.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,77%, a 43.714 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,37%, a 25.176 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.728 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,88%, a 4.239 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,50%, a 3.177 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,61%, a 24.482 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,02%, a 4.187 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, a 8.959 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)