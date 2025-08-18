Topo

Notícias

Ações da China sobem para máxima em uma década por alívio em tensões tarifárias e rotação de fundos

18/08/2025 07h02

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em seu nível mais alto desde 2015 nesta segunda-feira, ampliando os ganhos de meses em meio ao alívio das tensões comerciais e pela abundância de liquidez, ao mesmo tempo em que levaram a capitalização de mercado a um pico recorde.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, atingindo o nível de fechamento mais alto desde agosto de 2015. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,88%, atingindo um pico de dez meses, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,37%.

O índice de referência de Xangai já avançou cerca de 22% desde a mínima atingida no início de abril, impulsionado pela prorrogação da trégua comercial entre os EUA e a China, pela repressão de Pequim à concorrência excessiva e pela rotação de fundos de títulos para ações, o que, segundo operadores, inundou o mercado com liquidez.

A capitalização total do mercado de mais de 5.400 empresas listadas na China subiu acima de 100 trilhões de iuanes (US$ 13,9 trilhões) pela primeira vez, refletindo tanto a valorização dos preços quanto o aumento das listagens na última década.

Winnie Wu, analista-chefe de ações do Bank of America para a China, disse que os desenvolvimentos positivos na frente geopolítica e a orientação mais clara das políticas de Pequim ajudaram a comprimir o prêmio de risco das ações e a desencadear uma reavaliação, apesar de a recuperação ter sido contra as probabilidades dos fundamentos.

"Há esperanças renovadas nos fluxos domésticos de varejo", escreveu ela em uma nota aos clientes.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,77%, a 43.714 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,37%, a 25.176 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,85%, a 3.728 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,88%, a 4.239 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,50%, a 3.177 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,61%, a 24.482 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,02%, a 4.187 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, a 8.959 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Um senador e um ex-presidente, os candidatos do 2º turno na Bolívia

Direita boliviana disputará segundo turno presidencial inédito

Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita

Swatch retira anúncio após acusações de racismo na China

Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades

Governo de SP é condenado a indenizar família de encanador morto pela PM

Qual a placa do rodízio em SP hoje? Veja restrições para segunda-feira (18)

Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita