Topo

Notícias

Zelensky não vê 'nenhum indício' de que Rússia esteja disposta a realizar cúpula tripartite

17/08/2025 10h05

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (17) que não vê nenhum indício de que a Rússia esteja disposta a realizar uma cúpula tripartite entre ele, o presidente americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. 

"Até o momento, a Rússia não deu nenhum indício de que a cúpula tripartite ocorrerá", disse ele durante uma coletiva de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. 

A presidente da Comissão Europeia disse esperar que uma cúpula tripartite seja realizada "o mais breve possível". 

O presidente ucraniano viajou a Bruxelas para participar de uma reunião por videoconferência da "coalizão dos voluntários", que reúne os aliados de Kiev, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz. 

Após a cúpula, Zelensky partirá para Washington para participar, juntamente com líderes europeus, de uma reunião com Donald Trump na Casa Branca. 

"Não sei exatamente o que Putin e o presidente Trump discutiram" durante a cúpula no Alasca, disse Zelensky.

"E eu gostaria que o presidente Trump desse a mim e aos líderes europeus muitos detalhes", acrescentou. 

O que "o presidente Trump nos disse sobre garantias de segurança é muito mais importante para mim do que os pensamentos de Putin. Porque Putin não nos dará nenhuma garantia de segurança", afirmou. 

Falando ao lado de Zelensky, Ursula von der Leyen saudou a proposta de Trump de oferecer garantias de segurança à Ucrânia inspiradas na Otan. 

A presidente da Comissão também reiterou que a Ucrânia deve ser capaz de manter a sua integridade territorial.

jca/meb/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quando o legado de Pelé, o rei do futebol, se torna uma arma pela igualdade

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Trump e Putin concordaram com 'sólidas garantias de segurança' para a Ucrânia (Witkoff)

Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes