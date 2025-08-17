Topo

Notícias

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

17/08/2025 07h00

Neste domingo (17), as equipes se enfrentam novamente na série melhor de cinco que vale o título de campeã do campeonato.

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (17), às 13h45, o terceiro e decisivo embate entre Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela Liga de Basquete Feminino (LBF). As equipes se enfrentam novamente em busca do troféu do campeonato, no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo.                       

Notícias relacionadas:

O Sesi Araraquara saiu vitorioso no segundo confronto da série melhor de cinco, com apenas um ponto de vantagem: 64 a 63, na prorrogação. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será campeã da 15ª edição da LBF.

Ambos os times tiveram uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe maranhense garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Sobre a competição

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa funciona com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

 

 

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Estou plantando comida, não ódio': Lula manda recado a Trump do seu jardim

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano em São Paulo

Ao menos 150 desaparecidos no norte do Paquistão após chuvas de monção

Ataque a restaurante em Nova York deixa três mortos e oito feridos

Manifestantes em Israel pedem libertação de reféns e fim da guerra em Gaza

Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

A lenta recuperação da foz do Rio Doce, 10 anos após Mariana

Inquérito contra Elon Musk no STF está parado há mais de três meses