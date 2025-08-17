Turista norte-americana é esfaqueada durante tentativa de assalto em Niterói
Uma turista dos Estados Unidos foi esfaqueada na noite de sábado, 18, na Praia de Icaraí, em Niterói, durante uma tentativa de assalto. Linda Suzanne Strazzulla foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Segundo o hospital, a turista deu entrada na unidade com cortes no braço e nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta em seguida.
A PM informou que agentes realizam buscas para localizar os responsáveis pelo crime, mas até o momento ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está sendo conduzida pela 77ª DP (Icaraí). A corporação disse ainda que os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.