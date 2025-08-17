Topo

Notícias

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio - Prefeitura de Niterói
do UOL

Do UOL, no Rio

17/08/2025 15h08

Uma turista norte-americana foi vítima de um assalto e ficou ferida após ser esfaqueada ontem na praia de Icaraí, em Niterói (RJ).

O que aconteceu

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A PM não informou a nacionalidade da turista.

Agentes tentaram localizar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 77ª DP (Niterói) e encaminhada à Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança. De acordo com a corporação, outras diligências também estão em andamento para identificar os autores do crime.

