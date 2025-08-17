Topo

Notícias

Ataque a restaurante em Nova York deixa três mortos e oito feridos

Jessica Tisch, comissária da Polícia de NY, deu informações sobre o caso em coletiva - Reprodução/X/@NYPD NEWS
do UOL

Do UOL, no Rio

17/08/2025 07h57Atualizada em 17/08/2025 09h09

Um ataque a tiros deixou ao menos três pessoas mortas e oito feridas em um restaurante no Brooklyn, em Nova York, na madrugada de hoje (horário local), informou a polícia.

O que aconteceu

Ataque foi executado por vários atiradores, segundo a comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch. Eles ainda não foram identificados e ninguém foi preso até o momento. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa.

Tisch informou que a polícia recebeu várias ligações sobre o tiroteio por volta das 3h30 (4h30 em Brasília). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram "várias pessoas com ferimentos de bala" dentro do estabelecimento.

As vítimas têm idades entre 27 e 61 anos: são oito homens e três mulheres. Os mortos são três homens.

Os feridos foram levados a hospitais da região. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

O ataque aconteceu no restaurante Taste of the City Lounge. Segundo informações das redes sociais do estabelecimento, eles servem comida caribenha.

Os policiais encontraram uma arma nas proximidades do restaurante e 36 cartuchos de balas no local. A polícia investiga o caso.

