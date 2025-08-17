Topo

Termo 'influenciador' é pequeno para tamanho do mercado, diz especialista

do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/08/2025 05h30

As empresas que têm a comunicação como um forte aliado para os seus negócios investem cada vez mais em marketing de influência. Fundador da Spark, agência que trabalha em campanhas para marcas com grandes influenciadores, Rafael Coca acredita que pensar nesse mercado apenas como uma fatia é perder a dimensão da mudança que está acontecendo.

O termo influenciador é pequeno para o que está se tornando esse segmento. Eu acho que as fronteiras estão cada vez menos claras.Rafael Coca

Convidado do "Divã de CNPJ", Coca vê o marketing de influência aliado às mudanças nas redes sociais e ao domínio das big techs para mudar o marketing e a comunicação. Eles trouxeram um novo mercado para a publicidade que tem vida própria.

Ainda que a gente tenha o tema marketing de influência, é marketing, é comunicação. Por isso eu gosto do termo 'a era da influência' no seu papel mais amplo. Rafael Coca

Influenciadores são alavanca mais rápida para um negócio

Do grande ao pequeno empreendedor, o marketing de influência tem espaço para todos, diz o fundador da Spark, Rafael Coca, no "Divã de CNPJ". Formado em marketing, ele trabalha com grandes campanhas para marcas que usam a imagem de influenciadores há mais de 10 anos, desde que abriu a agência.

Os produtores de conteúdo e as redes sociais são o lugar onde tem a alavanca mais rápida de crescimento dos empreendedores, então não tem como pensar hoje um negócio sem pensar como as redes sociais e os influenciadores vão participar disso. Rafael Coca

Para além da presença da empresa nas redes sociais, Coca observa que toda marca tem um rosto, que representa aquele espaço e cria um campo de identificação maior entre a marca e os seus consumidores, que associam o produto ou o serviço ao estilo de vida e hábitos do influenciador.

É por isso que até executivos investem na produção de conteúdo nas suas redes sociais com um posicionamento profissional.

Ou [a empresa] vai ganhar rosto através dos influenciadores com os quais ela está se conectando ou vamos ver esse movimento recente que são os executivos ou o fundador da empresa virar a persona pública.Rafael Coca

Um exemplo para Coca é o caso do fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, que preside a empresa e, além do cargo de gestão, criou uma presença digital de influenciadores do próprio negócio.

Da mesma maneira que os influenciadores precisam adaptar seus conteúdos às tendências e aos algoritmos das plataformas, a flexibilidade das marcas para novas formas de comunicar também faz parte do mercado de influência. Para Rafael Coca, da Spark, não existe fórmula pronta.

