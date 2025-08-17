Topo

Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

17/08/2025 19h06

Na segunda parcial, Bruna acelerou o ritmo das jogadas, neutralizou a australiana e ganhou por 10 a 1, empatando o jogo. Embalada, Bruna seguiu com jogo acelerado e levou a terceira parcial por 11 a 4, passando à frente no placar. O set seguinte foi bem disputado: a australiana abriu vantagem de 4 a 2, mas não durou muito: Bruna acertou seis pontos consecutivos e deslanchou até levar o set por 11 a 6, selando a vitória por 3 sets a 1.

Calderano estreia nesta segunda-feira (18)

Número 3 do mundo e recém-campeão em do WTT Contender de Forz do Iguaçu (Paraná), o carioca Hugo Calderano disputa a primeira rodada contra o paulista Vitor Ishiy (53º no ranking) às 14h45 (horário de Brasília) desta segunda (18). Quem ganhar, terá pela frente o vencedor do embate entre o japonês Yuta Tanaka (34º) e o chinês Wen Ruibo (35º).

Hugo Calderano estreia no Europe Smash contra o compatriota Vitor Ishiy, às 14h45 desta segunda-feira (18) - Foto: Divulgação/WTT

Calderano também competirá a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Em julho, eles faturaram o primeiro título juntos no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). A dupla brasileira estreará direto na fase de oitavas de final. Os adversários serão conhecidos na terça (19). Já Vitor Ishiy disputará as duplas masculinas ao lado do equatoriano Alberto Mino.

