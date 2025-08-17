SP2B, megaevento de negócios e inovação, tem prévia no Ibirapuera

A prévia do São Paulo Beyond Business (SP2B) acontece neste domingo, 17, na capital paulista. O evento, que ocupará o Parque Ibirapuera em agosto de 2026, promete ser uma conferência global de inovação, criatividade e desenvolvimento urbano, projetando a cidade para além de um centro financeiro e de negócios.

"Queremos mostrar São Paulo em uma perspectiva que vai além de hub financeiro, de motor de negócios. É uma questão de posicionamento de marca, São Paulo já é uma cidade muito diversa", destacou Rafael Lazarini, CEO da Da20, empresa responsável pelo SP2B e também pelo Rio2C, encontro anual de criatividade e inovação no Rio de Janeiro.

Durante o lançamento do SP2B, Lazarini anunciou Hugh Forrest como novo integrante do time por trás do evento. Forrest esteve à frente, por mais de 30 anos, do South by Southwest (SXSW), festival de tecnologia, música e cinema, que ocorre em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. "Bom voltar para o Brasil, sou sempre inspirado pela energia brasileira. Estou animado para compartilhar minhas experiências com esse projeto", destacou Forrest, que deixou o SXSW em abril deste ano.

Outra novidade anunciada foi o lançamento do selo Made in Sampa, que buscará estimular o empreendedorismo em São Paulo. "Com ele, o SP2B passará a ser uma plataforma contínua de capacitação de empreendedores locais", explicou Lazarini. Além do selo, também foi apresentado o prêmio anual Made in Sampa, que buscará reconhecer empreendedores e grandes talentos brasileiros.

A prévia do SP2B deste domingo ocorre no Auditório do Parque Ibirapuera, com palestra de Yuval Noah Harari, autor de best-sellers como Sapiens, Homo Deus e Nexus, e uma apresentação musical do cantor Gilberto Gil.

A programação do SP2B

O SP2B reunirá no próximo ano mais de 20 espaços de conteúdo, com a participação de grandes pensadores e empreendedores mundiais para debater o futuro das cidades e da sociedade em um mundo cada vez mais tecnológico. A proposta é inserir São Paulo no circuito dos principais eventos internacionais da área.

Entre os dias 9 e 16 de agosto de 2026, o SP2B contará com diversos espaços temáticos no Parque Ibirapuera. O Beacon, palco principal do evento, estará localizado no estacionamento do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). Por lá, passarão grandes nomes globais para discutir inovações disruptivas e tendências que moldam o futuro.

Outro espaço de destaque será o Beyond, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, conhecido como Pacubra. A área abrigará 12 palcos temáticos, que abordarão desde as mudanças provocadas pela inteligência artificial no mercado de trabalho até o impacto da transformação digital no setor público.

Na Oca, o Belong será um ambiente de integração de arte, cultura e tecnologia. O Beginning, no Museu Afro, terá sessões que exploram o impacto dos valores humanos na inovação. Já o Believe, no Planetário do Ibirapuera, trará reflexões sobre ética, filosofia, sociologia e tecnologia.

Na antiga serraria do parque, o espaço Beauty será voltado ao bem-estar e à conexão entre saúde, beleza e inovação. O Beside, no Jardim do Auditório, concentra o palco de entretenimento do evento, com ativações e shows. Por fim, o Beehive, na Marquise do Ibirapuera, será um espaço de conexão entre startups, investidores e empreendedores.

O evento terá um dia de sua programação dedicado à capacitação de profissionais de regiões periféricas, com disponibilização de palestras, mentorias e oficinas com grandes nomes do mercado. A iniciativa é desenvolvida em parceria com entidades do terceiro setor, que ajudarão a realizar a seleção e triagem dos participantes.

Já no domingo de encerramento, o SP2B realizará o Experience Day, onde abrirá as portas do evento para o público geral com uma programação gratuita, que inclui ativações interativas, cinema ao ar livre e shows ao vivo.