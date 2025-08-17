Topo

Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

17/08/2025 10h43

Moscou fez "algumas concessões" em relação a cinco regiões ucranianas importantes na guerra entre Rússia e Ucrânia durante a cúpula do Alasca entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, disse um enviado especial da Casa Branca neste domingo (17).

"Os russos fizeram algumas concessões na mesa de negociações em relação às cinco regiões", disse Steve Witkoff à CNN, aparentemente se referindo a Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia.

