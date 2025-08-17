Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

Moscou fez "algumas concessões" em relação a cinco regiões ucranianas importantes na guerra entre Rússia e Ucrânia durante a cúpula do Alasca entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, disse um enviado especial da Casa Branca neste domingo (17).

"Os russos fizeram algumas concessões na mesa de negociações em relação às cinco regiões", disse Steve Witkoff à CNN, aparentemente se referindo a Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia.

© Agence France-Presse