Trump diz que fez 'grandes avanços' com a Rússia, mas sem dar detalhes

15.ago.2025 - Putin e Trump no Alasca - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
do UOL

Do UOL, no Rio*

17/08/2025 11h37Atualizada em 17/08/2025 11h39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje em uma rede social que fez grande progresso na negociação com a Rússia. Ele media um acordo de paz para a guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

"Grandes avanços com a Rússia. Fiquem ligados", escreveu Trump. Está marcado para amanhã uma reunião do presidente americano com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus nos Estados Unidos.

Rubio disse que Rússia e Ucrânia devem fazer concessões. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que foram pedidas concessões, mas não detalhou quais. Ele argumentou que não ajudaria expor as propostas e que as negociações só funcionam em privado.

Rússia teria concordado em ceder cinco regiões, segundo o enviado especial. Steve Witkoff deu a declaração à CNN, aparentemente se referindo a Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia.

Trump incentivou Ucrânia a ceder territórios. O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu de terminar a guerra se obtiver dois territórios que eles ocupam atualmente na Ucrânia —Donetsk e Lugansk, na parte leste. A proposta foi apresentada no encontro do russo com Trump, no Alasca.

Presidente americano respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de dois oblasts (regiões administrativas) ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

*Com informações de agências internacionais

