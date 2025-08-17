Topo

Notícias

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

17/08/2025 11h36

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou neste domingo (17) sobre "consequências", incluindo a potencial imposição de novas sanções à Rússia, caso nenhum acordo de paz seja alcançado na Ucrânia, antes de uma reunião crucial na Casa Branca. 

"Se não conseguirmos chegar a um acordo aqui em nenhum momento, haverá consequências", disse ele à emissora americana NBC. "Não apenas as consequências da continuação da guerra, mas também as consequências da continuação de todas essas sanções e, potencialmente, novas sanções adicionais".

bur-aha/md/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço

TJ-SP manda prefeitura indenizar família que cavou sepultura de parente

A luta de um brasileiro nas redes sociais contra os batedores de carteira de Londres

Consumidores nos EUA já sentem efeitos das mudanças nas tarifas de importação

Juíza nega indenizar Gleisi e Lindbergh por post de Gustavo Gayer sobre 'trisal' com Alcolumbre

Trump diz que fez 'grandes avanços' com a Rússia, mas sem dar detalhes

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

Poucas esperanças de encontrar sobreviventes entre os 150 desaparecidos por chuvas no Paquistão

Quando o legado de Pelé, o rei do futebol, se torna uma arma pela igualdade

Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões 

Apenas 7% de ações judiciais de grilagem na Amazônia têm condenação