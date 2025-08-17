Topo

Putin concorda que os EUA ofereçam proteção à Ucrânia, diz enviado de Trump

Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin - Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
Do UOL, em São Paulo

17/08/2025 16h46Atualizada em 17/08/2025 16h54

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou que os EUA e líderes europeus ofereçam uma garantia de segurança semelhante ao oferecido pela Otan como parte de um acordo para encerrar a guerra. A informação foi dada por Steve Witkoff, enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, que participou das negociações na sexta-feira.

O que aconteceu

Posicionamento russo é revolucionário, diz Witkoff. "Foi a primeira vez que ouvimos os russos concordarem com isso", disse ao programa "State of the Union", da CNN.

Enviado de Trump explicou que proteção seria semelhante ao artigo 5 da Otan. Essa cláusula interpreta um ataque a um dos países membro como uma ofensiva a todos os integrantes da aliança.

Nenhuma das supostas disposições foram mencionadas publicamente por autoridades russas. "Fizemos tanto progresso nesta reunião em relação a todos os outros ingredientes necessários para um acordo de paz que nós, o presidente Trump, nos direcionamos para esse ponto [fim da guerra, ao invés de cessar-fogo", disse Witkoff.

Mais cedo, Trump afirmou que havia progredido na negociação com a Rússia, mas sem dar detalhes. "Grandes avanços com a Rússia. Fiquem ligados", publicou o presidente dos EUA nas redes sociais.

Ceder territórios

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, admitiu hoje, pela primeira vez, colocar ceder territórios para a Rússia. "Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora", disse ele, após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

Rússia teria concordado em ceder cinco regiões, segundo Steve Witkoff. De acordo com a CNN, ele estaria se referindo a Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia.

Trump respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de duas regiões administrativas ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente, segundo a AFP.

