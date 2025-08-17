Prefeitura de SBC fechou em maio novo contrato com empresa de investigado

A Prefeitura de São Bernardo do Campo renovou por R$ 21 milhões no último dia 19 de maio um contrato com uma empresa de Luís Roberto Peralta, conhecido como Beto Peralta, um dos alvos da operação realizada pela Polícia Federal nesta semana na cidade que causou o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos).

O que aconteceu

Empresa contratada foi a Boa Hora Central de Tratamento de Resíduos LTDA. O termo prorroga um contrato originalmente assinado em 2020 até 19 de maio do ano que vem. Na base de dados da Receita Federal, Peralta aparece como um dos sócios da empresa.

Procurados, Peralta e a Prefeitura de São Bernardo do Campo não quiseram comentar. O espaço segue aberto a manifestações.

Boa Hora é especializada em tratamento e disposição de resíduos. Criada em 2001, a empresa é uma das 17 localizadas pelo UOL que tem Peralta entre seus sócios. Cinco delas têm contratos com prefeituras paulistas na área de serviços de limpeza. Outras duas fecharam negócios relacionados à promoção de shows.

Onze cidades têm contratos com empresas de Peralta. São elas: Diadema, Ilhabela, Itaquaquecetuba, Lins, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e Ubatuba. Também há registro de negócios com as secretarias de Segurança e Administração Penitenciária do estado.

O prefeito de São Bernardo do Campo foi afastado do cargo após a operação na quinta. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa após a PF solicitar sua prisão. A vice, Jessica Cormick (Avante), assumiu a prefeitura. Ela é sargento da Polícia Militar de São Paulo e exerce seu primeiro cargo público.

O esquema de corrupção envolve contratos da prefeitura e da Fundação ABC com diferentes empresas, diz a PF. Os indícios de irregularidades, de acordo com a investigação, estariam em contratos de "serviços essenciais como coleta de resíduos, engenharia, informática e saúde".

"Figura central"

Peralta é apontado como "figura central" no "fluxo de pagamentos" do suposto esquema. "As conversas entre Paulo (Iran, operador do esquema) e o prefeito Marcelo Lima (Podemos) frequentemente abordam a entrega de valores por Beto", afirma a Polícia Federal no relatório do caso. Numa das ocasiões, há indícios de pagamento de R$ 200 mil por Peralta a Iran.

Empresário sofreu busca e apreensão na operação da PF. Celulares, pendrives e outros aparelhos e documentos que pudessem conter informações foram alvos da medida. Além disso, houve bloqueio e sequestro dos bens dele e de outros investigados para ressarcir um dano aos cofres públicos estimado em R$ 13,8 milhões.

Empresas de Peralta tiveram sigilo bancário e fiscal afastado. A medida valeu para transações realizadas entre 31 de julho de 2020 e 31 de julho de 2025 e também atingiu as contas do próprio empresário.

Esquema de corrupção em SBC teria estratégia para burlar Coaf, segundo PF. Iran realizou 25 depósitos de R$ 2.000. Em uma outra transferência, o servidor teria dividido o valor de R$ 100 mil em quatro operações. "Os registros revelam uma estratégia para ocultar as transações", diz relatório da investigação.