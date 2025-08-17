Topo

Notícias

Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço

Vaticano

17/08/2025 12h13

O papa Leão XIV passou o último domingo de suas férias de verão com dezenas de refugiados, pessoas em situação de rua, imigrantes e voluntários da igreja que os ajudam. Ele celebrou uma missa especial para o grupo e os convidou para um almoço no palacete de verão do Vaticano, à beira do lago, com cardápio de lasanha e vitela assada.

A missa aconteceu no santuário de Santa Maria de Albano, próximo à residência papal de Castel Gandolfo, onde o pontífice passa suas férias. A missa contou com a presença de cerca de 110 pessoas atendidas pela Caritas, uma instituição de caridade da igreja local, e pelos voluntários que administram os abrigos, clínicas e escritórios de serviço social da diocese.

Na homilia, o papa destacou o "fogo da caridade" que reuniu a todos. "Encorajo vocês a não distinguir entre quem ajuda e quem é ajudado, entre quem parece doar e quem parece receber, entre quem se mostra pobre e quem acredita ter algo a oferecer em tempo, habilidades ou auxílio", disse. Para ele, na igreja todos são pobres e preciosos, compartilhando a mesma dignidade.

Mais tarde, o papa participou do almoço com os convidados. Entre eles estavam a refugiada peruana Rosabal León, recém-chegada à Itália com o marido e dois filhos, e Gabriella Oliveiro, uma romana de 85 anos que vive sozinha, segundo os organizadores.

O menu servido incluiu lasanha, berinjela à parmegiana, vitela assada, salada de frutas e doces criados em homenagem ao papa, chamados "Dolce Leone".

Ao lado de duas longas mesas sob a varanda, o bispo de Albano, Vincenzo Viva, saudou o papa e os convidados, ressaltando que "partilhar o pão juntos segue o ensinamento de Cristo". Ele acrescentou que a igreja de hoje deve estar "ao lado dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, dos jovens e daqueles feridos pelas circunstâncias da vida e da história".

O encontro aconteceu no Borgo Laudato Si, centro educacional ambiental do Vaticano situado nos jardins da vila papal em Castel Gandolfo. O nome do centro é uma homenagem à encíclica ambiental histórica do Papa Francisco, de 2015, Laudato Si (Louvado Seja).

Leão XIV, nascido Robert Prevost, dedicou grande parte da vida adulta aos pobres no Peru, primeiro como missionário agostiniano e depois como bispo. Ex-paroquianos e colaboradores lembram que ele reforçou fortemente o trabalho de volintários locais, abrindo refeitórios e abrigos e mobilizando recursos para construir usinas de oxigênio durante a pandemia.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Líderes europeus se juntarão a Zelenskiy em encontro com Trump em Washington

Morre o ator britânico Terence Stamp aos 87 anos, anuncia a imprensa

Líderes europeus acompanharão Zelensky na Casa Branca na segunda-feira

Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço

TJ-SP manda prefeitura indenizar família que cavou sepultura de parente

A luta de um brasileiro nas redes sociais contra os batedores de carteira de Londres

Líderes europeus se juntam a Zelenski para negociar paz com Trump

Consumidores nos EUA já sentem efeitos das mudanças nas tarifas de importação

Juíza nega indenizar Gleisi e Lindbergh por post de Gustavo Gayer sobre 'trisal' com Alcolumbre

Trump diz que fez 'grandes avanços' com a Rússia, mas sem dar detalhes

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado