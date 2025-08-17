Topo

Notícias

Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

17/08/2025 14h57

? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 17, 2025

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, Carol Tavares quase marca para o Bragantino ao desferir uma bomba, mas a bola explodiu no travessão, Três minutos depois, quem abriu o placar foram as Cabulosas: Letícia Ferreira se valeu do rebote da goleira Thayla para acertar um chute similar voleio no fundo da rede. A partir daí, o Cruzeiro passou a ditar o ritmo de jogo, obrigando Thayla a enfileirar boas defesas. Primeiro salvou o gol do Brangantino ao pegar uma bola venenosa de Byanca Brasil aos 18 minutos e, na sequência, evitou o gol de fora da área de Gaby Rodrigues. Mas, numa das tentativas de longe, Gisseli acabou ampliando aos 23 minutos: Thayla deu rebote ao tentar defender um chute de longe desferido por Isabela.de Isabela e a bola sobrou para Gisseli balançar a rede. O jogo seguiu movimentado, até o fim, mas terminou mesmo com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Prefeito de Macapá agride equipe de imprensa e diz que foi atacado antes

Massacre em bilhar deixa sete mortos no Equador

Swiatek vence Rybakina e vai pela 1ª vez à final do WTA 1000 de Cincinnati

Antes de ir à Casa Branca, Zelenski admite ceder território

Putin concorda com 'modo Otan' de proteção à Ucrânia, diz assessor de Trump

Leão XIV: 38% dos brasileiros aprovam papa e 9% avaliam de forma negativa, aponta Ipsos-Ipec

Após polêmica, COP30 vai permitir pratos paraenses como açaí e tucupi

Carlos Bolsonaro chama líderes de direita de 'ratos', e Eduardo compartilha

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

Zelensky admite possibilidade de negociar territórios com a Rússia para alcançar a paz

Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus