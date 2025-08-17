Para Ana Toni, diretora-executiva da COP30, a conferência no Brasil já está sendo bem diferente das anteriores, principalmente pela maior e mais efetiva participação da sociedade civil na preparação do evento.

Em entrevista para Ecoa, ela cita como exemplos a inclusão de representantes de diversos setores na estrutura de governança da conferência, a priorização da agenda de mobilização e a escuta de diversos atores para definição de prioridades.

"Em Belém, vamos ter a cúpula dos povos indígenas, vamos ter protestos na rua, teremos a sociedade civil trazendo soluções nos pavilhões da Green Zone e da Blue Zone. O jeito de a gente fazer política no Brasil está sendo incorporado no fazer da COP", diz.

A CEO da COP30 espera que a conferência seja lembrada como aquela que fez a virada na agenda de adaptação às mudanças climáticas, colocando-a no nível mais alto da negociação. "Esse assunto tem que subir na política e na economia, porque já bateu na porta da casa das pessoas. É sobre salvar vidas, salvar negócios, ter menos custos no futuro", diz.

O caminho, segundo Ana Toni, é incorporar a perspectiva de adaptação em todos os instrumentos econômicos. "A gente nunca mais vai construir uma ponte ou uma escola como construiu no passado, porque o entendimento de que os riscos climáticos podem derrubar a ponte ou invadir a escola tem que estar presente desde o início".

No entanto, o projeto de lei que cria novas regras para o licenciamento ambiental vai tornar muito difícil para o Brasil cumprir o que prometeu na agenda climática. "Se a gente quer mudar e colocar o país na direção de uma economia de baixo carbono, o licenciamento tem que ser uma ferramenta para isso. Mas o projeto que foi aprovado vai na direção oposta".

Leia a seguir a entrevista.

As COPs anteriores foram criticadas pela falta de participação da sociedade civil, até pela pouca tradição democrática dos países anfitriões. De que maneira a COP30 será diferente nesse aspecto? Em termos práticos, como vai ser a participação da sociedade?

Vai ser muito diferente e já está sendo. A maneira como a gente organizou a governança da COP30 já mostra esse diferencial. Temos diversos círculos, os enviados, os conselhos e os diversos pilares, um deles sendo o de mobilização e a agenda de ação. Esse formato de governança já demonstra um esforço coletivo e em parceria com outros setores, como sociedade civil, setor privado, governos subnacionais, parlamentares, que vêm desde o começo da nossa presidência. Um segundo aspecto é a maneira com que a gente está trabalhando, de forma fluida, com a sociedade civil. Desde o semestre passado, eu e o André [Corrêa do Lago, presidente da COP30] fizemos escutas com diversos grupos, como os afrodescendentes e os indígenas, junto com os círculos. Durante a conferência de Bonn, participamos de diversos eventos. Temos ouvido o setor privado, os ambientalistas e sentado com cada um desses grupos antes de formatar nossos objetivos com cada um deles.

É uma maneira em que o Brasil sabe trabalhar, com fluidez de comunicação e co-construção. A sociedade civil já está participando de diversas formas, não só dentro da própria governança, como enviados ou parte dos círculos, mas também dentro da agenda de mobilização. Para mostrar a importância dessa agenda, trouxemos o conceito de mutirão — mais coletivo do que isso, impossível.

Além disso, os debates nacionais estão acontecendo, seja sobre licenciamento, combustível fóssil, sobre floresta, e não estamos nos protegendo disso, pelo contrário. A gente celebra o debate nacional, porque ele também informa o debate internacional e são tensões que realmente existem. Em Belém, vamos ter a cúpula dos povos indígenas, vamos ter protestos na rua, teremos a sociedade civil trazendo as soluções nos pavilhões do Brasil na Green Zone, na Blue Zone, nos pavilhões temáticos. Isso mostra a importância da democracia como base da nossa política climática nacional e internacional, o que é muito diferente do que vínhamos tendo. O jeito de a gente fazer política no Brasil está sendo incorporado no fazer da COP.

Pesquisas de percepção vêm mostrando que as pessoas reconhecem que as mudanças climáticas estão acontecendo, muito por conta da intensidade dos fenômenos em todo o planeta, mas nem sempre elas conectam esse problema com a ação humana. Como deixar clara essa conexão que é fundamental para transformar as percepções em ação?

Acho que já existe um consenso de que a causa é a ação humana, mas vejo ainda duas dificuldades. Primeiro, parece que a causa humana é de um outro humano que não eu, ou seja, a culpa é sempre do outro. Tem alguém que está poluindo, algum outro país que está emitindo e por aí vai. A segunda dificuldade é que a gente está bem no meio do processo de transição, e alguns hábitos são realmente muito difíceis de serem mudados. Por mais consciente que você esteja, a organização da nossa economia, da nossa sociedade, ainda não facilita escolhas mais conscientes que as pessoas possam vir a ter.

Por exemplo, alguém pode ter consciência de que usar o carro a gasolina para ir ao trabalho faz mal ao planeta, mas não tem acesso a um transporte público que seja fácil e agradável ou condições de comprar um carro a biocombustível ou elétrico. Por isso, essa pessoa ainda sente que fazer a parte dela é muito difícil.

Temos que facilitar para que as pessoas possam fazer parte dessa transição e empoderá-las. Sou otimista, acho que a gente tem cada vez mais oportunidades para isso. Por exemplo, o custo do painel solar está baixando, e esse que era um produto para poucos está se tornando superpopular. Além disso, as pessoas estão percebendo que, se colocarem painel solar nas suas casas, suas contas de luz vão diminuir. Então essa transição não é só fácil de fazer, como também boa de fazer. Colocar ônibus elétricos nas cidades também é possível e bom para a saúde. Então, a primeira coisa é mostrar que a transição é fácil, e acho que a gente ainda não chegou lá. A segunda será mostrar que é fácil e melhor.

Também precisamos enfrentar essa ideia de que o problema é do outro. Todos nós estamos causando o problema, e todos nós podemos fazer parte da solução. Essa é a ideia do mutirão. Como liderança da COP, temos viajado muito, participado de diversos eventos, e vemos que a economia do mundo já está na direção da transição. Seja no Pacífico, na Ásia, na Europa, você vê um dinamismo de investidores, setor privado, sociedade civil, povos tradicionais, todos já fazendo esses movimentos, com diferentes passos e ritmos, mas na mesma direção. A transição já começou, já está trazendo prosperidade, mas temos que dar escala a ela para que menos pessoas sofram com a mudança do clima. Por isso a nossa COP é sobre dar escala, implementar e acelerar as soluções e o engajamento das pessoas.

Um tema urgente diante dos impactos climáticos já em curso e que nem sempre recebe a atenção merecida é o da adaptação às mudanças do clima, principalmente nos países mais carentes e regiões mais afetadas. A discussão sobre esse tema em Bonn não foi fácil e demorou para se chegar a um acordo. Quais são as prioridades na agenda de adaptação e como estão evoluindo?

O tema da adaptação é absolutamente fundamental para a presidência da COP30. A gente quer colocar esse tema no nível mais alto dos debates políticos e da negociação, e faremos todo o possível para isso, porque a mudança do clima já chegou e foi mais rápido até do que os cientistas previam. Por isso, a agenda de adaptação é sobre salvar vidas, salvar negócios, ter menos custos no futuro. Espero que a nossa COP seja lembrada como aquela que fez a virada no tema de adaptação, trazendo-o para o mais alto nível político possível.

Em Bonn, o problema não foi o debate sobre o tema em si. O que travou, como sempre trava, foi o financiamento para a adaptação. Se fosse financiamento para mitigação, também teria travado, porque o que trava o debate é o financiamento. Essa perspectiva de resiliência vai ter que ser trazida para todos os instrumentos econômicos. A gente nunca mais vai construir uma ponte ou uma escola como construiu no passado, porque o entendimento de que os riscos climáticos podem derrubar a ponte ou invadir a escola tem que estar presente desde o início [do projeto].

Esse tema está amadurecendo, a sociedade está absorvendo melhor. A economia já absorveu o tema da mitigação, já tem diversos instrumentos econômicos para isso, mas ainda não para a adaptação. Então acho que esse assunto tem que subir na política e na economia, porque já bateu na porta da casa das pessoas.

A conferência preparatória de Bonn obteve avanços nos textos de negociação mas, como você mesma mencionou, tem sido um desafio evoluir nessa questão central que é o compromisso com uma meta ambiciosa de financiamento climático. O contexto global de guerras e de aumento dos orçamentos bélicos no mundo está sufocando as fontes de financiamento para a agenda climática?



Não tenho nenhuma dúvida de que há uma competição de atenção e recursos entre essas agendas. E também não há dúvidas de que qualquer coisa que atrase o processo de transição para uma economia de baixo carbono vai agravar ainda mais o problema das pessoas e dos países. Guerras são péssimas, mas são temporárias, e estamos vendo países desenvolvidos colocando até 5% do seu orçamento em guerra, ou em segurança, chamem eles como quiserem. Seria magnífico se a gente chegasse a esse tipo de compromisso também para o financiamento climático.

O que nem todas as pessoas estão vendo é que a mudança do clima é uma guerra silenciosa, que mata todos os dias, seja por ondas de calor, seja por enchentes, seja por falta d'água. É uma guerra que está matando milhares de pessoas e impactando negativamente milhares de negócios, mas ela é dispersa. O inimigo comum é mais difícil de definir, pois não é uma guerra entre países ou uma disputa comercial, mas, por outro lado, é a guerra que nos une. A mudança do clima é um tema que tem que unir os países para combatermos juntos a mudança do clima, de uma maneira multilateral, coletiva, trazendo todos, cada um com suas possibilidades. As moléculas de carbono e as consequências da mudança do clima não têm fronteira e vão afetar a todos nós. Nesse sentido, é uma guerra única pela humanidade, pela vida, e esse entendimento talvez ainda não esteja claro para alguns dos nossos líderes.

Vocês anunciaram em abril uma parceria em abril com a Bloomberg Philantropies com o objetivo de acelerar a agenda climática e mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035. Num contexto de guerra e retrocessos no multilateralismo, em que os governos hesitam em assumir compromissos ambiciosos, o setor privado poderia ocupar essa lacuna de liderança e de financiamento?

Não, o setor privado não substitui o setor público, pois eles trabalham em conjunto. A liderança de um não pode ser compensada ou feita pelo outro. O que a gente precisa é da liderança do setor público e do setor privado, trabalhando de maneira sinérgica para conseguir mobilizar esse volume de US$1,3 trilhão por ano. Essa sempre foi nossa intenção, a gente quer e precisa trabalhar o público e o privado. Alguns países e alguns setores talvez consigam atrair o financiamento privado de uma maneira mais fácil, mas para outros setores é muito difícil, por isso o recurso público nacional e, principalmente, internacional se tornam fundamentais, inclusive para mobilizar mais recursos privados. Cada um deles atinge diferentes setores, e o setor privado de maneira nenhuma substitui as responsabilidades e obrigações do setor público.

O novo licenciamento ambiental, aprovado pela Câmara, foi apontado como um retrocesso pelo próprio governo, por ex-ministros, por diversos especialistas e organizações. Quais são os principais riscos dessa flexibilização e o que significa essa decisão em um ano de COP no Brasil?

A decisão da Câmara é inconsistente com nossos compromissos climáticos e vai tornar muito difícil para o Brasil cumprir o que prometeu nessa agenda. As ações em todos os níveis serão impactadas. O Ibama tem feito um trabalho muito técnico e substantivo em relação a licenciamento, mas o órgão tem que ser empoderado pela legislação. Como isso vai impactar o desmatamento? Como isso vai impactar o tipo de infraestrutura que construímos, será resiliente ao clima ou não? É disso que a gente está falando, não de burocracia. O licenciamento é um instrumento. Se a gente quer mudar e colocar o país na direção de uma economia de baixo carbono, o licenciamento tem que ser uma ferramenta para isso.

Mas o projeto que foi aprovado vai na direção oposta e compromete nosso plano de transição ecológica e nossas condições de lidar com a mudança do clima. É uma contradição. Os legislativos do mundo estão se movendo para decisões cada vez mais alinhadas a uma economia de baixo carbono, mas o que foi aprovado ontem não está alinhado com essa economia do futuro. Imagino que vai haver problemas legais para essa implementação, o que deve causar ainda mais atraso nos projetos.

Você me perguntou sobre a competição de recursos, mas aqui vai acabar tendo uma competição de tempo, por conta de disputas legais que mesmo empreendimentos na área de energia eólica, de energia solar, vão ter que enfrentar. Com a questão da judicialização, vai demorar muito mais para que, mesmo os projetos que gostaríamos que andassem mais rápido, sejam acelerados.

Uma das medidas mais criticadas da lei é a criação do instrumento do licenciamento autodeclaratório. É o que mais te preocupa? Quais outros pontos merecem atenção especial do governo?

Acompanhei o esforço imenso do governo federal, por meio da ministra Gleise Hoffmann, da ministra Marina Silva, em negociar por semanas cada um dos temas, e faltou pouco para podermos avançar de uma maneira construtiva para todos. Cinco grandes pontos do projeto não foram acordados, entre eles o que você menciona, mas havia outras questões ali em que a gente também tinha diferenças, por isso o posicionamento contrário do governo. É uma pena, porque acho que, com mais uma ou duas semanas, poderíamos ter chegado em um consenso muito melhor para o Brasil. Não entendo tamanha pressa que não permita esperar uma semana para chegarmos unidos num tema que é tão importante para o país em um ano de COP, e tão vital para o nosso futuro e o das próximas gerações.