Negociações comerciais entre EUA e Índia marcadas para agosto foram canceladas, diz fonte

17/08/2025 13h49

(Reuters) - Uma visita planejada de negociadores dos Estados Unidos a Nova Délhi no fim de agosto foi cancelada, segundo uma fonte, atrasando as conversas sobre uma proposta de acordo comercial e acabando com as expectativas de alívio das tarifas adicionais de Washington sobre produtos indianos a partir de 27 de agosto.

A atual rodada de negociações para um acordo comercial bilateral provavelmente será adiada para outra data que ainda não foi decidida, disse a fonte com conhecimento direto do assunto.

A embaixada dos EUA em Nova Délhi disse não ter informações adicionais sobre as negociações comerciais e tarifárias, que estão sendo conduzidas pelo representante comercial dos EUA.

O Ministério do Comércio da Índia não respondeu imediatamente a um email da Reuters solicitando comentários.

Neste mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos, citando as contínuas importações de petróleo russo por Nova Délhi, em uma medida que aumentou drasticamente as tensões entre os dois países.

A nova taxa de importação, que entrará em vigor a partir de 27 de agosto, elevará as tarifas sobre algumas exportações indianas para até 50% - entre as mais altas cobradas de qualquer parceiro comercial dos EUA.

As negociações entre Nova Délhi e Washington entraram em colapso após cinco rodadas devido a discordâncias sobre a abertura dos vastos setores agrícolas e de laticínios da Índia e a interrupção das compras de petróleo russo.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia tem afirmado que o país está sendo injustamente escolhido por comprar petróleo russo, enquanto os EUA e a União Europeia continuam comprando produtos da Rússia.

(Reportagem de Manoj Kumar em Nova Délhi e Bipasha Dey em Bengaluru)

