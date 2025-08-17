Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus

Duas professoras e a filha de uma delas foram encontradas mortas em Ilhéus (BA) ontem, após terem desaparecido quando saíram para passear com um cachorro.

O que aconteceu

Professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de anteontem. Segundo a Polícia Civil da Bahia, as três saíram para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários, na área turística da cidade, onde moravam.

Corpos tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados ontem em um matagal na Praia do Sul, vizinha à dos Milionários.

Cachorro está vivo. O animal foi deixado amarrado perto dos corpos.

Família tinha registrado desaparecimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências já estavam em curso para localizar as vítimas.

Até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para a identificação de suspeitos. Conforme a polícia, material genético foi coletado da cena do crime e encaminhado para exames periciais.

Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal

Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus lamentou episódio. "Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu em post no Instagram.