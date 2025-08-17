Topo

Notícias

Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus

Da esquerda para a direita: Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos da Silva - Reprodução/Redes sociais
Da esquerda para a direita: Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos da Silva Imagem: Reprodução/Redes sociais
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

17/08/2025 15h25

Duas professoras e a filha de uma delas foram encontradas mortas em Ilhéus (BA) ontem, após terem desaparecido quando saíram para passear com um cachorro.

O que aconteceu

Professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de anteontem. Segundo a Polícia Civil da Bahia, as três saíram para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários, na área turística da cidade, onde moravam.

Corpos tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados ontem em um matagal na Praia do Sul, vizinha à dos Milionários.

Cachorro está vivo. O animal foi deixado amarrado perto dos corpos.

Família tinha registrado desaparecimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências já estavam em curso para localizar as vítimas.

Até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para a identificação de suspeitos. Conforme a polícia, material genético foi coletado da cena do crime e encaminhado para exames periciais.

Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal

Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus lamentou episódio. "Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu em post no Instagram.

Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana.
APPI

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Antes de ir à Casa Branca, Zelenski admite ceder território

Putin concorda que os EUA ofereçam proteção à Ucrânia, diz enviado de Trump

Leão XIV: 38% dos brasileiros aprovam papa e 9% avaliam de forma negativa, aponta Ipsos-Ipec

Carlos Bolsonaro chama líderes de direita de 'ratos', e Eduardo compartilha

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

Zelensky admite possibilidade de negociar territórios com a Rússia para alcançar a paz

Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus

Israelenses protestam em todo o país para exigir fim da guerra em Gaza e libertação de reféns

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

Um morto e 44 desaparecidos no Benim por queda de ônibus em um rio