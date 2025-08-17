Topo

Mulher nua é abordada por guardas na orla de Itanhaém e confessa ter assassinado o próprio pai

17/08/2025 14h16

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por homicídio na cidade de Itanhaém (SP), no sábado, 16. Ela caminhava nua pela orla da praia quando foi abordada por guardas municipais, momento em que confessou ter esfaqueado o próprio pai, de 74 anos.

Os policiais foram até o apartamento onde pai e filha moravam e encontraram a vítima morta com várias perfurações causadas por faca. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A mulher recebeu atendimento médico e foi levada à delegacia do município, onde permaneceu presa. A faca e equipamentos eletrônicos encontradas no local do crime foram recolhidos para perícia.

