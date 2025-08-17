'Não resseca': mousse de limpeza promete cuidados sem irritar o rosto

A limpeza da pele é uma das principais etapas de qualquer ritual de skincare. Por isso, a escolha do sabonete é muito importante, já que ele deve ser capaz de remover as impurezas da pele sem ressecar ou irritar. Se você estava em busca de um produto assim para esse cuidado diário, talvez possa se interessar pelo Mousse de Limpeza Facial da Nivea.

Com vitamina E na fórmula, a espuma tem como objetivo limpar a pele e tirar resíduos de maquiagem, deixando uma sensação de hidratação ao final. Confira a seguir as características do produto e o que diz quem comprou.

O que fiz a Nivea sobre a espuma de limpeza

Limpa impurezas e resíduos de maquiagem;

Com vitaminas E e B5, importantes para manter a pele saudável;

Contém ainda Hydramine, ativo que protege a barreira cutânea; e Flor de Lótus, com efeito adstringente e calmante;

Revigora a pele e deixa uma sensação refrescante e de hidratação;

Indicado para todos os tipos de pele.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o Mousse de Limpeza da Nivea tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). A maioria dos elogios é sobre a capacidade de limpeza sem ressecar e suavidade do produto, que não irrita a pele sensível.

Limpa na medida, não resseca. A.Paz

O sabonete é muito bom, realmente limpa e é bastante cheiroso. Gostei do produto, ótima qualidade. Natália L. R.

Gosto porque é uma limpeza bem suave, e a experiência de limpar com essa espuma é bem gostosa. Fernando

Amo esse produto! Ainda mais que tenho a pele sensível, ele não me dá alergia. Yasmin de Cássia Godoi

Pontos de atenção

Alguns consumidores relataram que o produto veio sem tampa e acabou vazando na embalagem. Outros também reclamaram que sentiram a pele ressecada ou, ainda, que não sentiram a sensação de limpeza prometida.

Gosto do produto! Mas veio sem a tampa. Fernanda Messchmidt

O produto é bom, porém veio sem a tampa. Comprei para levar na mala de viagem, não vou conseguir, infelizmente. Anônimo

Produto tem textura e cheiro agradável, mas é muito "leve". Não senti sensação de limpeza como o de outras marcas. And. C. Cunha

Me deu alergia. Meu rosto coçava e ficava bem seco. Estava usando só ele para limpar o rosto. Não gostei da limpeza, talvez seja melhor pra quem tem pele normal. Pra quem tem pele acneica eu não recomendo. Louise

