Massacre em salão de bilhar deixa sete mortos no Equador
Sete pessoas morreram neste domingo (17) quando agressores abriram fogo em um salão de bilhar em uma cidade no noroeste do Equador, em meio à onda de violência e massacres que o país vive, informou a polícia.
Os agressores, com capuzes pretos e armas longas, dispararam contra várias pessoas em um salão de bilhar na zona de bares de Santo Domingo, uma cidade cerca de 160 km a oeste de Quito, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. O crime ficou registrado pelas câmeras de segurança.
Há "sete pessoas falecidas em consequência de disparos de arma de fogo", motivo pelo qual estamos em "tarefas investigativas para esclarecer o fato violento e identificar os responsáveis", disse a polícia nacional em um grupo de mensagens de jornalistas, sem dar mais detalhes.
als/ad/aa/am
© Agence France-Presse