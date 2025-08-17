Topo

Notícias

Massacre em salão de bilhar deixa sete mortos no Equador

17/08/2025 14h50

Sete pessoas morreram neste domingo (17) quando agressores abriram fogo em um salão de bilhar em uma cidade no noroeste do Equador, em meio à onda de violência e massacres que o país vive, informou a polícia.

Os agressores, com capuzes pretos e armas longas, dispararam contra várias pessoas em um salão de bilhar na zona de bares de Santo Domingo, uma cidade cerca de 160 km a oeste de Quito, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. O crime ficou registrado pelas câmeras de segurança.

Há "sete pessoas falecidas em consequência de disparos de arma de fogo", motivo pelo qual estamos em "tarefas investigativas para esclarecer o fato violento e identificar os responsáveis", disse a polícia nacional em um grupo de mensagens de jornalistas, sem dar mais detalhes.

als/ad/aa/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Israelenses protestam em todo o país para exigir fim da guerra em Gaza e libertação de reféns

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Evo Morales desqualifica eleições na Bolívia por falta de 'legitimidade'

Homem morre ao cair de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó

Massacre em salão de bilhar deixa sete mortos no Equador

Três Estados republicanos enviarão tropas da Guarda Nacional para capital dos EUA

Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

Mulher nua é abordada por guardas na orla de Itanhaém e confessa ter assassinado o próprio pai

Líderes europeus se juntarão a Zelenskiy em encontro com Trump

Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos

Trump destaca 'grandes avanços' com a Rússia para acordo de paz na Ucrânia