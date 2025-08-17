Topo

Notícias

Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

17/08/2025 14h41

Os corpos de três mulheres foram localizados no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, importante ponto turístico de Ilhéus, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca. O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que realiza oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do crime.

As vítimas são Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia. Familiares das vítimas já haviam dado queixa do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus, que tentava localizá-las. As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira, 15, quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Alexandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou o episódio. "Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu, em postagem feita no Instagram da entidade. "Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana."

A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria. O material genético das vítimas foi coletado para exames periciais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Evo Morales desqualifica eleições na Bolívia por falta de 'legitimidade'

Homem morre ao cair de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó

Massacre em salão de bilhar deixa sete mortos no Equador (polícia)

Três Estados republicanos enviarão tropas da Guarda Nacional para capital dos EUA

Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

Mulher nua é abordada por guardas na orla de Itanhaém e confessa ter assassinado o próprio pai

Líderes europeus se juntarão a Zelenskiy em encontro com Trump

Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos

Trump destaca 'grandes avanços' com a Rússia para acordo de paz na Ucrânia

Israel bombardeia central elétrica na capital do Iêmen controlada pelos houthis