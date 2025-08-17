Topo

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de hospital de Porto Alegre

17/08/2025 17h16

Filho do escritor Érico Veríssimo, Luis Fernando Veríssimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias. 

Foram as crônicas e contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

* Matéria atualizada às 17h37 para complementação de informações sobre boletim médico.

