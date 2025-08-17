Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

A Justiça do Distrito Federal negou um pedido de indenização movido pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann e pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) ao sugerir que os dois fariam um "trisal" com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O que aconteceu

Petistas moveram ação contra parlamentar bolsonarista após fala nas redes sociais. Eles pediam indenização de R$ 60 mil por danos morais e a retirada da postagem no X que insinuava um "trisal" logo após Lula ter chamado Gleisi, dentre outras coisas, de "mulher bonita" durante a cerimônia de posse dela na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Decisão é da 17ª Vara Cível do DF. Para juíza responsável pelo caso, Thais Araujo Correia, fala com insinuação sobre suposta vida íntima do casal —Gleisi e Lindbergh tem um relacionamento— pode ser entendida como uma "crítica própria da política" e estaria protegida pela imunidade parlamentar do deputado bolsonarista.

Fala também gerou reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parlamentar ameaçou processar bolsonarista e indicou que iria atuar pela cassação dele. Diante da reação, Gayer fez postagem se desculpando para Alcolumbre e afirmando que jamais teve a intenção de ofender ou depreciar ele.

À Justiça, Gayer afirmou que sua fala estava protegida pela imunidade parlamentar. Sem se desculpar para o casal, deputado afirmou que à Justiça no DF que não teria ficado provado o dano moral aos petistas