Israel bombardeia central elétrica na capital do Iêmen controlada pelos houthis

O Exército israelense anunciou neste domingo (17) ter bombardeado "uma central de energia" em Sanaa, a capital do Iêmen, que é controlada pelos houthis. Este é o ataque mais recente de Israel contra os rebeldes iemenitas pró-Irã, que realizaram diversas ofensivas com mísseis contra o país.

No Iêmen, uma fonte da Defesa Civil citada pela televisão Al-Massira, ligada aos houthis, relatou "uma agressão" contra uma central elétrica em Sanaa, capital do país controlada pelos rebeldes.

"Hoje, às 4h da manhã (22h de sábado em Brasília), duas explosões do inimigo israelense atingiram a estação", afirmou à AFP um funcionário da central elétrica, especificando que não houve vítimas.

O Exército israelense declarou ter "realizado um ataque a cerca de dois mil quilômetros de Israel, no coração do Iêmen, visando uma infraestrutura elétrica utilizada pelo regime terrorista houthi".

Esses ataques foram realizados "em resposta às repetidas ofensivas" dos houthis contra Israel, "incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e drones", acrescentou o Exército, acusando os houthis de agirem "sob direção e financiamento do regime iraniano".

O Exército afirmou estar "determinado a eliminar qualquer ameaça contra Israel, onde quer que seja necessário".

Durante a tarde, sirenes de alerta foram acionadas em várias regiões de Israel após a detecção de um "projétil lançado a partir do Iêmen", segundo um comunicado militar. Esse "míssil foi interceptado", acrescentou o Exército.

"O preço que os houthis pagarão por cada tentativa de ataque contra Israel será alto", reagiu no X o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

"Estamos impondo um bloqueio aéreo e marítimo que os afeta gravemente, e nesta manhã atacamos alvos de infraestrutura e energia. Isso é apenas o começo. O que vem a seguir será poderoso e doloroso", garantiu Katz, sem fornecer mais detalhes.

Em junho passado, ele já havia ameaçado os rebeldes houthis com um "bloqueio naval e aéreo".

Os houthis lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra Israel, alegando agir em solidariedade aos palestinos de Gaza.

Eles também retomaram em julho, após uma pausa de vários meses, seus ataques iniciados após o começo da guerra em Gaza contra navios no Mar Vermelho, que acusam de ter vínculos com Israel.

Israel realizou diversos bombardeios de represália no Iêmen, visando regiões controladas pelos houthis, incluindo portos no oeste do país e o aeroporto de Sanaa.

(Com AFP)