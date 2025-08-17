Topo

Israel afirma ter bombardeado 'infraestrutura energética' no Iêmen

17/08/2025 03h10

O Exército israelense anunciou, neste domingo (17), que bombardeou "uma infraestrutura energética" na região de Sanaa, capital do Iêmen, usada por rebeldes huthis. 

As forças israelenses realizaram "este bombardeio a uma distância de aproximadamente 2.000 quilômetros de Israel, no coração do Iêmen, contra uma infraestrutura energética usada pelo regime terrorista huthi", afirmou o Exército em um comunicado. 

No Iêmen, uma fonte da Defesa Civil, citada pela emissora de televisão Al Masirah, afiliada aos huthis, relatou "um ataque à usina de Haziz" ao sul de Sanaa. 

Não houve vítimas no ataque até o momento. 

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, os huthis têm lançado mísseis e drones contra Israel, alegando fazê-lo em solidariedade aos palestinos. 

A maioria dos ataques foi interceptada, mas resultou em bombardeios israelenses de retaliação. 

Os huthis também atacaram embarcações que consideram próximas de Israel no mar Vermelho e no Golfo de Áden, perto do Iêmen. 

O grupo rebelde, apoiado pelo Irã, expandiu sua campanha de ataques a navios dos EUA e do Reino Unido depois que esses dois países começaram a bombardear rotas marítimas em janeiro de 2024.

Em maio, os insurgentes chegaram a um cessar-fogo com Washington que encerrou semanas de bombardeios americanos, mas prometeram continuar atacando navios israelenses.

