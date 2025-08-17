MP-SP investiga mais cinco auditores em caso Ultrafarma e Fast Shop, diz TV

O MP-SP investiga mais cinco auditores fiscais que estariam envolvidos no suposto esquema de corrupção que beneficiava as varejistas Ultrafarma e Fast Shop. A informação foi divulgada hoje pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Órgão também está levantando todos os clientes dos dois auditores já presos. Ao menos outras quatro empresas podem estar envolvidas no esquema, segundo o programa.

Oxxo, Rede 28 Postos de Combustíveis e Allmix Distribuidora são citados pelo MP-SP. Porém, o órgão não detalha as negociações entre essas empresas e os auditores, nem seus representantes foram alvo de busca e apreensão ou mandados de prisão, segundo a Folha de S.Paulo.

O promotor João Ricupero já havia adiantado ao UOL News que outras empresas poderiam estar envolvidas. "O que a gente verifica é que o esquema não se restringiu a essas duas companhias que foram alvo da operação", disse na última quinta-feira.

Soltura

Na sexta-feira, a Justiça de São Paulo autorizou a soltura do dono da Ultrafarma e do executivo da Fast Shop. A liberdade de Sidney Oliveira e Mario Otavio Gomes ocorreu após pagamento de fiança no valor de R$ 25 milhões, cada.

A prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto foi prorrogada. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção.

Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, também permanecerá preso. A prisão de Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, foi convertida em domiciliar. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária.

Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o órgão. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou. Os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina.

Na ocasião, casal também foi detido temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

O que dizem os envolvidos

Ultrafarma diz que está colaborando com a investigação. Empresa também afirmou ao Fantástico que provará a inocência no curso da investigação.

Defesa de Artur afirma que não vê argumentos para renovar a prisão. Os advogados não comentaram as supostas irregularidades. Já a defesa de Marcelo disse que a prisão dele é injusta.

Os advogados de Tatiane e Celso não foram localizados. Fast Shop afirmou ao UOL na semana passada que colaborava com as autoridades, mas que ainda não havia tido acesso à investigação.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que instaurou um procedimento administrativo. O órgão não havia informado se os auditores foram afastados dos cargos.