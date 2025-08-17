Topo

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

17/08/2025 07h30

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 15, 2025

"Cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, espaços, comportamentos", declarou o técnico Roger Machado.

A CBF definiu Rodrigo Pereira Lima como árbitro para o confronto entre Internacional e Flamengo.

Transmissão da Nacional

A Rádio Nacional conta as emoções deste clássico nacional com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

