Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores
? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 15, 2025
"Cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, espaços, comportamentos", declarou o técnico Roger Machado.
A CBF definiu Rodrigo Pereira Lima como árbitro para o confronto entre Internacional e Flamengo.
Transmissão da Nacional
A Rádio Nacional conta as emoções deste clássico nacional com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: