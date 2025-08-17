Após tarifaço, Índia ameaça trocar caça americano F-35 por modelo russo

Depois de ter a importação de seus produtos sobretaxados pelos Estados Unidos em 50%, assim como o Brasil, a Índia se juntou à Espanha e comunicou oficialmente ao governo americano sua decisão de não comprar o caça americano F-35, de quinta geração. Agora a Índia vai decidir se aceita a oferta da Rússia de produzir em território indiano a versão atualizada do Sukhoi Su-57 "Felon", a versão russa de quinta geração.

O que aconteceu

O governo indiano comunicou os EUA sobre a desistência no começo do mês. O anúncio ocorreu logo depois de o presidente americano, Donald Trump, dobrar as tarifas de 25% contra Nova Déli porque ela é "uma das maiores compradoras de petróleo russo", e financiaria indiretamente a guerra na Ucrânia. Em sua rede social, Trump também justificou que "eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia".

Trump ofereceu o F-35 ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em fevereiro. Os países trataram da cooperação militar em visita de Modi à Casa Branca.

Agora, Nova Déli analisa a oferta russa. Na feira Aero India 2025, também em fevereiro, a agência russa Rosoboronexport ofereceu-se para produzir em território indiano o Su-57, sua versão de caça furtivo, projetado, como o F-35, para passar despercebido por radares, informa reportagem da MSN americana.

A proposta é produzir um avião personalizado. A oferta é que a Hindustan Aeronautics Limited, da Índia, monte a aeronave russa a partir de 2026, integrando a ela o radar indiano Virupaksha AESA, seus mísseis Astra e armas antirradiação Rudram. O governo indiano ainda não se pronunciou sobre a oferta dos russos.

Caça furtivo Su-57, da Rússia, durante na 15ª Exposição Internacional de Aviação e Aeroespacial da China, em Zhuhai Imagem: Hector Retamal/AFP

A Rússia acabou de divulgar o modelo mais recente do Su-57. Em maio, revelou o Su-57M1, equipado com inteligência artificial e maior controle de altitude e de velocidade para mudar direções, lições aprendidas com as operações na Ucrânia.

Escolher o caça da Rússia oferece vantagens. A Índia desenvolveu seu programa militar alinhado a Moscou desde que conquistou sua independência do Império Britânico, em 1947. Trocar a tecnologia russa pela norte-americana poderia prejudicar a reposição de peças e até o treinamento militar.

Espanha também abandona F-35

Na semana passada, foi a vez da Espanha desistir do F-35. O anúncio seguiu a informação de que ela vai adquirir a versão atualizada do Eurofighter Typhoo —desenvolvido em conjunto por Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido— ou aguardaria o lançamento da sexta geração do caça. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que recebeu o acordo dos EUA com a União Europeia —sobretaxada em 15%— "sem nenhum entusiasmo".

O caça europeu Eurofighter Typhoon Imagem: Divulgação/Eurofighter

O próximo a rejeitar o caça americano pode ser a Suíça. Quase três anos depois de encomendar 36 F-35, membros do Parlamento suíço pressionam o governo para cancelar a compra, justificando o tarifaço de 39% contra a importação de seus produtos para os EUA —uma das maiores taxas, e muito acima dos 15% impostos à União Europeia.