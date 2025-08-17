Topo

Notícias

Hamas condena plano de Israel para realocação de palestinos em Gaza

Uma menina palestina olha a destruição após um ataque noturno ao Centro de Saúde Sheikh Radwan, administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), no norte da Cidade de Gaza, em 6 de agosto de 2025. - 6.ago.2025 - Omar AL-QATTAA/AFP
Uma menina palestina olha a destruição após um ataque noturno ao Centro de Saúde Sheikh Radwan, administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), no norte da Cidade de Gaza, em 6 de agosto de 2025. Imagem: 6.ago.2025 - Omar AL-QATTAA/AFP

17/08/2025 13h24

O grupo militante palestino Hamas disse neste domingo que o plano de Israel para realocar moradores da Cidade de Gaza constitui uma "nova onda de genocídio e deslocamento" para centenas de milhares de habitantes da região.

O grupo disse que o envio planejado de tendas e outros equipamentos de abrigo por Israel no sul de Gaza é um "engano flagrante".

O Exército israelense disse que está organizando o fornecimento de tendas e outros equipamentos a partir deste domingo, antes de seu plano de realocar os residentes das zonas de combate para o sul do enclave "a fim de garantir sua segurança".

O Hamas disse em um comunicado que o envio de tendas sob o pretexto de fins humanitários é um engano flagrante destinado a "encobrir um crime brutal que as forças de ocupação se preparam para executar".

Israel disse neste mês que pretendia lançar uma nova ofensiva para assumir o controle do norte da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave. O plano tem provocado alarme internacional sobre o destino da região, que abriga cerca de 2,2 milhões de pessoas.

A guerra começou quando o Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com autoridades israelenses. Acredita-se que cerca de 20 dos 50 reféns restantes em Gaza ainda estejam vivos.

A ofensiva militar subsequente de Israel contra o Hamas matou mais de 61.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza. Também causou uma crise de fome, deslocou internamente a maior parte da população de Gaza e deixou grande parte do enclave em ruínas.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi)

