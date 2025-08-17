Topo

TJ-SP manda prefeitura indenizar família que cavou sepultura de parente

Entrada do cemitério municipal de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo
Entrada do cemitério municipal de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo Imagem: Reprodução/Facebook
Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 12h11Atualizada em 17/08/2025 12h15

A Justiça paulista condenou a Prefeitura de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, a indenizar em R$ 90 mil uma família que cavou por conta própria a sepultura de um parente no cemitério municipal por falta de coveiro. Cabe recurso.

O que aconteceu

"Omissão" da administração municipal levou a "situação humilhante, vexatória e macabra", diz decisão da Justiça. No despacho, publicado nesta semana, o juiz afirma que o ocorrido configura uma "grave ofensa à dignidade da pessoa humana e ao respeito aos mortos".

A omissão do Município em fornecer um serviço funerário minimamente digno é patente. A ausência de um profissional para realizar a abertura do túmulo forçou os familiares, em um momento de profunda dor e luto, a uma situação humilhante, vexatória e macabra. Tal evento representa uma grave falha do serviço público e uma violação direta à dignidade da pessoa humana.
Juiz Heitor Moreira de Oliveira, do foro de Rio Grande da Serra

Indenização por danos morais deve ser paga a mãe, irmã e tio do falecido. Conforme a sentença, cada um dos três familiares envolvidos deverá receber R$ 30 mil da prefeitura, totalizando R$ 90 mil.

Corpo estava em estado avançado de decomposição

Família aguardava sepultamento no cemitério municipal de Rio Grande da Serra, mas não tinha coveiro. Segundo a petição, diante da inércia da administração pública e do estado do corpo, os familiares decidiram abrir a vala por conta própria. O caso aconteceu em dezembro de 2023.

Prefeitura de Rio Grande da Serra alegou no processo que não houve falha na prestação do serviço funerário. No processo, disse que havia um profissional disponível, mas a família teria decidido cavar a vala "em um momento de forte emoção".

O UOL procurou a prefeitura e o advogado da família por email, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

